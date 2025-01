Mauro Icardi oficializó su noviazgo con La China Suárez con una foto y un mensaje que enloquecerá a Wanda Nara

China Suarez y Mauro icardi.jpg

"Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas... quién sabe... son cosas del destino... ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuanto tiempo pasa o cuántos caminos hay que recorrer", comienza diciendo el posteo del futbolista.

"Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas... esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas...", sigue para luego rematar con una frase muy profunda: "Hoy, no necesito más señales.. sé que con vos, estoy donde debo estar".

En pocos minutos, la publicación de Mauro Icardi recibió más de 600 mil likes y muchísimos comentarios. Al igual que el jugador, La China también compartió el posteo en su perfil en dicha red social.

Mauro Icardi llamó a Ángel de Brito y le envió un material que expone la peor cara de Wanda Nara

Tras la viralización de material polémico cazando animales junto a su hija mayor, Mauro Icardi se comunicó con Ángel de Brito. El jugador le envió un material contundente de su ex, Wanda Nara.

Al aire en Bondi Live, el conductor de LAM contó detalles de la charla con el futbolista. "Me preguntó por qué no mostraba a la 'Wandi' cazadora. Imaginen cuál fue mi respuesta", reveló.

"Me gustó que no me quiso convencer de nada, como Wanda que te quiere convencer de situaciones. Me habló, me pasó data, el video de ella cazando... cuando lo vean, van a ver que no hay dudas. Me pareció creíble. Convengamos que ella me había dicho que no cazó nunca, pero me mintió", siguió.

Ángel considera que es importante que Mauro hable en los medios. "Me parece bien que se defienda, que diga lo que tenga que decir y que nosotros, saquemos conclusiones. Lo que me mostró, no me sorprendió para nada", señaló.

El conductor prometió que compartirá todo lo que recibió en LAM. "Me pasó videos... se la ve a ella en una situación no tan explícita como la de Mauro pero en la misma. No creo que la perjudique mucho en lo laboral aunque algo le va a mover", agregó.

Al finalizar, el periodista fue tajante con su opinión sobre esta guerra mediática que parece no tener fin. "Se quieren hacer daño y no se fijan que terminan todos afectados. Son uno peor que el otro, se juntaron todos los tóxicos", cerró.