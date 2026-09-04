El doctor Capuya reveló el delicado problema cardíaco de Alejandro Stoessel en plena guerra con Tini

“¿Te arde? ¿Cómo es el dolor de pecho? Prima el susto que te puede dar sentir que tu pecho se oprime, que te duele, ¿y eso te puede agarrar un ataque de pánico?”, consultó Moria Casán sobre los síntomas ante ese cuadro.

A lo que el médico explicó: “Duele. Y, por supuesto, como estamos bastante informados, aquella persona a la que le pasa eso siente que se puede morir porque sabe que le afecta el corazón".

“La consulta es primordial y es lo que hizo él. Llegó con un cuadro de hipertensión, estaba estresado obviamente. Le hicieron lo que se hace habitualmente: un electrocardiograma y marcadores biológicos que se hacen en sangre”, reconoció Guillermo Capuya sobre la situación que atravesó Alejandro Stoessel.

Y aclaró sobre esos estudios y la decisión de los médicos que lo atendieron: “Tenía elevados unos marcadores entonces la indicación fue llevarlo a una sala de hemodinamia para hacerle una cinecoronariografía y un eco transtorácico".

"Le encontraron algunas ateromas por la edad que tiene pero fue algo leve. Con lo cual, de acuerdo al cuadro que él tenía antes por lo que estuvo internado la vez pasada en la Trinidad de Palermo, decidieron no colocarle un stent. Llegó el 18 al sanatorio y el 20 se fue de alta con las indicaciones médicas y las señales de alarma", concluyó Capuya.

Tini Stoessel rompió el silencio sobre el conflicto con sus padres: qué dijo

Ángel de Brito consiguió fuertes declaraciones de Tini Stoessel donde por primera vez habló sin vueltas sobre la situación que atraviesa.

La cantante enfrentó los rumores sobre su estado con una contundente frase: “Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados”, lanzó.

Pese a reconocer las dificultades de su presente, la artista dejó en claro que sigue adelante con su decisión: “Estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”.

Si bien reconoció que no se trata de un momento sencillo para ella, Tini Stoessel aseguró que se mantiene firme en su postura y convencida de las decisiones que tomó.

“Estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”, expresó la cantante en un mensaje reveleador que se conoció en LAM (América Tv).