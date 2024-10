Filtraron una terrible versión de la separación entre Pampita y Roberto García Moritán

“Lo único que le importa a él es no perder su puesto político. Él está más interesado que ella en que salga el divorcio. Lo necesita. Está atornillado a su cargo, no piensa pedir licencia ni renunciar”, dijo la periodista en A la Barbarossa (Telefe).

Para alejarse de la polémica y de los paparazzi que la persiguen para que de alguna declaración sobre el tema, Carolina Ardohain se trasladará a Chile para grabar una publicidad de una importantísima marca. Se estima que viaje con su hija Ana, que pronto también conocerá el nuevo hogar de su papá.

moritan.jpg

La repudiable actitud de Roberto García Moritán cuando Pampita lo invitó a una misa por Blanca Vicuña

El fin de semana, Roberto García Moritán confirmó que se separó de Pampita. "Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado", manifestó el empresario.

La modelo, en tanto, decidió aclarar la fecha de la ruptura, en medio de rumores de infidelidad: "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha".

Pampita también difundió chats con Moritán para demostrar que hasta esa fecha todo estaba muy bien entre ellos. En esos chats, un detalle llamó la atención de los usuarios en las redes.

En una conversación del 7 de septiembre se desprende que la modelo había invitado a su pareja a un evento para recordar a Blanca Vicuña, que murió el 8 de septiembre de 2012.

Lo que causó desconcierto es lo que le responde Moritán a Pampita. “No te olvides de pasarme la dirección de a dónde tengo que ir, amor. ¿Es una misa? No entiendo”, fue la contestación del empresario.

Para muchos, Moritán tuvo una actitud repudiable con su pareja y no recordó que cada 8 de septiembre tanto Pampita como Benjamín Vicuña realizan una misa o un evento íntimo en memoria de Blanca.

“Quizás es muy rebuscado o hilar fino, pero además de la pregunta del final, la respuesta de: ‘A dónde tengo que ir’, me suena a que fue con la peor de las ondas”; “No me había percatado del ‘¿Es una misa?, no entiendo’, es el mayor ‘Amiga, date cuenta’ de la historia. En la foto yo la veo re triste, ahora entiendo que era por esa fecha”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en las redes al conocer esa conversación entre el empresario y la modelo.