Lluvia de memes por el look de Sol Pérez en el debate de Gran Hermano 2022

Lo cierto es que la primera charla de Holder fuera de la casa derivó en una lluvia de memes por el look elegido por Sol Pérez para presentarse en el ciclo.

La panelista apareció con el cabello enruladísimo y la piel mucho más morena, detalle que motivó una catarata de fotos y mensajes en Twitter.

Mirá alguno de los ocurrentes memes sobre el look de Sol Pérez que inundaron la red social del pajarito.

La emoción de Tomás Holder al hablar de su mamá

El momento más emotivo de la entrevista fue cuando Tomás Holder de Gran Hermano 2022 recordó la dura historia de su mamá, quien durante la pandemia sufrió un grave accidente y él se tuvo que hacer cargo de sus dos hermanos menores.

Quebrado en llanto, el rosarino recordó: "Me acuerdo que le agarré la mano y le dije que me amaba, y que no me falte nunca", dijo entre lágrimas, y reveló que tiene tatuada la fecha de nacimiento de su mamá porque "es lo más importante" para él.