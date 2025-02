Firme advertencia de Furia a sus fans tras postularse para volver a Gran Hermano: "No avalo"

En ese contexto, ante la expectativa por esta herramienta que le permite a un ex participante de ediciones anteriores regresar al juego en caso de ser elegidos por el público, Furia les hizo una clara advertencia a sus fanáticos.

furia gran hermano golden ticket advertencia fanaticos.jpg

Ante la posibilidad de volver a ingresar al reality, desde su cuenta en X la tatuada le habló directamente a su fandom y pidió que no se hagan unificaciones en la votación y que cada uno la vote desde su teléfono.

"Hola! Como todos saben me postulé al Golden ticket! Recuerden que no avalo unificaciones de ningún tipo, pueden votar desde su celular si así lo desean. no unificaciones", dejó en claro Furia.

Y reiteró: "Sí voto individual! Usá tu celular! No transfieran dinero a desconocidos ni por más que te digan lo que te digan! Gracias los amo!".

Con esto, Furia busca evitar que sus fans envíen dinero a desconocidos o cuentas de redes luego de enterarse que muchos de sus seguidores habían sido estafados cuando salió de la casa.

furia gran hermano 2.jpg

Gran Hermano: un grito del exterior alertó y descolocó a Martina sobre la vuelta de una participante

Producto de la repentina expulsión de Luca Figurelli de Gran Hermano, Telefe, el lunes pasado, se generó una vacante para que algún ex participante de las últimas tres ediciones regrese a la casa más famosa de la televisión.

Ante esta situación, la realidad es que los chicos que viven el encierro desde hace casi tres meses están ansiosos y alertas por la nueva competencia que se les avecina.

Así fue que por estas horas se viralizó un video en el que se la ve a Martina Pereyra caminando alerta sobre el pasto del parque de la casa, mientras Ulises y Bati entre otros tomaban mate en la galería, cuando de repente alcanza a oír un lejano grito del exterior adelantando la llegada de Juliana Furia Scaglione.

"Vuelve Furia", habría gritado desde afuera una voz femenina, lo que resulta una información valiosísima para los hermanitos. Claro que en ese instante, Martina reaccionó de inmediato pidiendo silencio a quienes estaban allí para luego pedirle a todos que entrasen a la casa sin hacer comentario alguno.

Ocurre que en esta edición los participantes de Gran Hermano fueron advertidos en varias ocasiones que ante cualquier grito de afuera con información, que puede ser verdadera o falsa, no pueden hacer comentario alguno y deben ingresar a la casa de forma inmediata si no quieren sufrir alguna sanción por parte del reality.