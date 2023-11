Flavio Mendoza bancó a Nicole Neumann: "Mucha gente se cuelga de ella"

Y contó sobre el presente de su amiga y todo lo que se habla de ella: "Yo la veo muy bien, creo que por ahí los medios cuando sos una persona pública no te dejan ser feliz".

"Y no es que les echo la culpa a los medios, capaz que es por lo que nosotros también generamos, me incluyo. Pero en los momentos más importantes, de más felicidad, a veces es un poquito de cal y un poquito de arena", siguió.

"En primer lugar está Nicole, porque es mi amiga y porque la conozco. Es desde chiquita una persona de los medios. Acá mucha gente se cuelgan de Nicole", añadió Flavio Mendoza.

Y remarcó al respecto: "No voy a hablar de eso porque están las hijas de Nicole y soy respetuoso de eso, pero acá todo tiene que ver después de Nicole. Todos se cuelgan de la historia de Nicole".

Y evitó meterse en el hecho que denunció Leonel Pernía, histórico competidor de Manu Urcera en el Turismo Carretera, sobre el ataque de dos impactos de bala en el auto. "No hablé con ella de eso, creo en la persona que quiero que es Nicole", sentenció.

La particular opinión de Nicole Neumann ante la polémica por la supuesta fiesta de la Selección

En los últimos hubo una gran revolución en la Selección Argentina por una supuesta fiesta privada que realizaron los jugadores en la cual participaron modelos e influencers.

Lo cierto es que al comenzar este rumor, lo que más llamó la atención de todos fueron las versiones acerca de infidelidades por parte de Ángel Di María, Leandro Paredes y Paulo Dybala.

En medio de todo el revuelo, la modelo Nicole Neumann se expresó al respecto en una nota con Socios del Espectáculo, El Trece, y dio una firme opinión. “Yo por lo aparente no me guío. A mi datos concretos, con foto y con relatos, sino no creo nada”, afirmó.

Cabe destacar, que la modelo estuvo en pareja muchos con el ex futbolista Fabián Cubero, padre de sus tres hijas. “¿Crees que dentro del mundo del fútbol suelen pasar estas cosas?”, le consultó entonces el notero.

“No, no tengo ni idea pero no encasillaría. Obviamente existe la gente infiel más allá de cualquier rubro y también la que no”, concluyó Nicole.