Flavio Mendoza se puso en contacto con Furia para su próximo show y la defendió de las polémicas

Consultado por las polémicas actitudes de la joven a la hora de trabajar, Flavio aseguró que mantiene el interés en ella y la defendió como persona. "Yo creo que Furia no es lo que pinta en la tele. Lo hace porque al programa le sirve esa locura que ella representa", expresó.

"En este ambiente los que están detrás de alguien siempre te llenan la cabeza. Creo que Furia es una persona inteligente y que sabe muy bien que si le llega la oportunidad de trabajar con alguien que tiene algo importante en el medio no lo va a desaprovechar", analizó.

Por último resaltó que es lo que vio en Furia para querer convocarla a su proyecto y reconoció: "Si ella no entra en mi exigencia, no trabajaría conmigo. A mi me gusta que es una profesional y doble de riesgo".

"Me llegó un mensaje de ella diciendo que le encantaría ir y capaz que mañana aparezca un ratito por el circo", reveló Flavio demostrando que los planes están encaminados.

Embed

Un fanático intentó entrar por la fuerza al departamento de Furia de Gran Hermano: el preocupante video

Juliana Furia Scaglione de Gran Hermano 2023 despierta amores y odios en el público del reality y en las últimas horas relató en las redes sociales el increíble episodio que vivió.

La polémica jugadora filmó el momento de suma preocupación que vivió cuando aparentemente un fanático estaba detrás de la puerta de su departamento.

Según relató la propia tatuada, alguien ingresó al edificio donde vive y quisieron tirarle la puerta abajo. En ese momento, Furia se encontraba en el interior de la vivienda y pudo escuchar todo mientras hacía silencio.

"Bolu... Claro capaz hay algún fan. Tipo, me sacudieron la puerta, no te jodo", dijo totalmente sorprendida por la situación y con un poco de temor la ex GH.

Y agregó con tono de preocupación: "De pronto se volvió una película de terror. Claro porque escuchan que me río y como hablo saben que estoy acá”.

Se sabe que la jugadora cuenta con un numeroso y fiel fandom pero esta vez mostró en imágenes la locura que vivió por parte de uno de ellos que intentó ingresar a su casa.

Furia grabó justo ese momento donde escuchó que alguien estaba detrás de la puerta de su departamento y en voz baja relató lo sucedido. Tremendo.