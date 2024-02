Flavio Mendoza reveló el mal momento que vivió Dionisio tras su separación: "Era su segundo papá"

"La verdad es que yo nunca tuve suerte en el amor, eso es algo que ya saben ustedes desde que me empezaron a hacer notas. Pero lo terminé desconociendo. Me es muy raro contarlo, pero no por algo malo, sino porque yo le dije que seamos familia siempre por Dio. Porque para Dio era su segundo papá", reflexionó.

Acto seguido, puntualizó en su momento más difícil y destacó: “No saben la que yo pasé. Tuve que ir al psicólogo, a la psicopedagoga. No tanto yo, sino por el nene. Porque para el nene era todo qué pasa que no está mi papá. Fue muy difícil”.

Flavio Mendoza Waldo y Dionisio

“Yo le dije a Waldo hagamos las cosas bien y seamos familia de por vida. Pero él cometió errores, yo también, pero de él fueron un poquito más jodidos y por eso los hablé con la psicopedagoga y a ver que hacía. Llegó un momento en que yo no sabía que hacer", remarcó.

Y continuó: "Lo que yo estoy haciendo es preservar a Dio, ni siquiera a mí. Porque también para mi es un dolor que tenga a su otra parte que quiso mucho y quiere mucho. Es más, el otro día estábamos con Dio y se largó a llover, y Waldo hacía siempre unas torta fritas increíbles”.

“Entonces yo dije al aire ‘uy, que ganas de comer torta fritas’. Y Dio me escuchó y me dijo ‘y bueno, si estuviera Waldo acá te haría torta fritas’. Entonces yo le expliqué ‘Waldo no está porque pasaron cosas’. A lo que rápido me responde ‘bueno de eso no se puede hablar'", cerró.

La firme postura de Flavio Mendoza tras la polémica por el escandaloso audio que se filtró

En los últimos días se filtró un fuerte de audio del director y coreógrafo, Flavio Mendoza, donde se lo escucha en medio de una efusiva discusión con algunos de sus empleados.

A raíz de gran la trascendencia que tuvieron sus fuertes dichos, Flavio decidió hacer un descargo acerca del tema en sus redes sociales y sorprendió con su firme postura.

“Hola a todos ¿Cómo están? Estoy acá en Alma Fuerte en la playa disfrutando muchísimo con mi hijo y ¿saben qué? Anda un audio circulando mío que yo dije esto y aquello, sigo sosteniendo lo mismo”, comenzó diciendo el artista.

En eso apuntó contra quienes dieron a conocer el audio y sentenció: “Desconfíen de las personas que mandan audios y no dan la cara, no dicen nombre y apellido. Yo doy la cara, total tengo un filtro, divino. ¿Saben que? Sigo sosteniendo lo mismo, son todos unos cagones”.

“Los cagones tienen que dar los nombres, si yo tiro algo de alguien siempre doy la cara, ¿por qué no dan la cara? Son medios raras esa cosas. Pero bueno, a los exitosos siempre se les va a pegar, a los diferentes siempre se les va a pegar", agregó.

Por último, se mostró indiferente ante la situación y concluyó: "A mi me dan vuelta y sigo siendo yo, a mucha la dan vuelta y se encuentra cada cosa…Un beso enorme y disfruten la vida que es única”.