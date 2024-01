Flor Díaz le confesó a Carmen Barbieri cómo es la intimidad con Fede Bal a distancia

A lo que Flor Díaz destacó la humildad de la artista y cómo es. “Nunca voy a aparecer en tu casa ni nada, pero sí llamo mucho, te pregunto cómo estás, si estás comiendo bien, mis audios duran muchos…”, le dijo la conductora entre risas.

Y Flor agregó: “Después de la cena, que te mandé un mensajito agradeciéndote, Fede me dijo que me vaya preparando para los tiktoks y los stickers”.

Lo cierto es que además Flor Díaz se animó a dar detalles de cómo fueron esos primeros contactos vía Instagram con el actor en 2023 y que pasaban todo el día hablando hasta que se vieron a los meses por la distancia geográfica.

Sobre su intimidad con Fede Bal a distancia ya que ella vive en México, la bailarina explicó: “Cada vez que nos vemos estamos como garrapatas. Dormimos juntos, obvio”.

Y Majo Martino indagó: “Cuando se arranca una relación hay muchas ganas de contacto físico, de oler a la otra persona, de estar juntos… ¿Cómo hacen para estar a la distancia? Sabemos que Fede es tremendo y me contaron que vos también”.

"Sí, sí, obviamente hay mucho sexo virtual. Hay mucho de la fotito, del video, algún mensajito de ‘te extraño’, videollamada… Cosas así”, admitió la bailarina.

“A mí me gusta el sexo virtual. Ya soy grande, así que no me gusta el contacto físico ni que me anden tocando mucho”, reconoció sin vueltas Carmen.

Sorprenden a Fede Bal a los besos con su novia en el supermercado: el detalle que llamó la atención

Fede Bal está otra vez enamorado después de unos meses soltero tras su escandalosa separación de Sofía Aldrey. El actor inició una relación a distancia con la bailarina Flor Díaz, que vive en México.

Sin embargo, hace unos días los dos están juntos ya que ella viajó a la Argentina y no pierden el tiempo para demostrarse el afecto y amor que se tienen.

Según la imagen que publicó en las redes sociales el periodista Fede Flowers, Fede y Flor se mostraron apasionados mientras hacían compras en un supermercado de Ingeniero Maschwitz, donde él tiene su casa.

En la foto que se conoció se ve al actor tomando el cuello de su novia y los dos dándose un romántico beso entre medio de las góndolas con los productos alimenticios.

El detalle que llamó la atención fue que justo se dieron el beso al lado de un cartel con el precio de un producto que indicaba 982 pesos, dándole un dato de color a la romántica escena en público.

“Es encantadora, espero que la relación dure”, dijo Carmen Barbieri desde su ciclo Mañanísima, El Trece, sobre la nueva novia de su hijo, a quien ya conoció, y al ver la imagen de su hijo a puro beso con su novia en el súper.

"Cobra 982 pesos los besos, más barato que una palta”, bromeó la conductora.