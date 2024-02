Flor Jazmín Peña contó el drama que está viviendo: "Mi cuerpo empezó a reaccionar"

“Para mí es tan importante tener un espacio que no puedo creer lo bien que la llevé pero siento que mi cuerpo empezó a reaccionar. Mi cuerpo me dijo ‘flaca necesito que te acomodes’, empecé a perder la voz”, contó.

“Espero que durmiendo en este lugar me vuelva la voz”, indicó y explicó: “Igual no estoy mudada del todo, me faltan cosas. No tengo cocina”.

Por otro lado, la bailarina expresó que extraña mucho a su gato Budín. “Aclaro: no es que budín no está conmigo desde el 15 de septiembre. Se vino a vivir conmigo a un departamento temporario que no aceptaban animales, sin embargo lo aceptaron a Budín porque son lo más pero el departamento no estaba adaptado para un gato y él estaba peor”, señaló.

"Entonces lo llevé a un hotel adaptado para gatitos donde está chocho. Y lo voy a poder traer acá una vez que esté todo finalizado porque si yo hago modificaciones y Budín ya está acá es generar un retroceso porque se estresa aún más”, señaló.

Flor Jazmín Peña

Agus Franzoni acusó a Flor Jazmín Peña de serle infiel con Nico Occhiato: "No me dan las cuentas"

Agus Franzoni volvió a apuntar contra su ex novia Flor Jazmín Peña y esta vez la acusó de serle infiel con Nico Occhiato, con quien blanqueó noviazgo hace unas semanas.

El influencer se separó de la bailarina a mediados del año pasado y a los meses ella blanqueó su romance con su compañero de Nadie dice nada, Luzu TV.

"Yo no tenía ningún problema pero a Flor no le gustaba la palabra novio o oficializar para afuera. A ella no le gustaba y no se sentía cómoda y yo respetaba eso", señaló Franzoni en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

"A mí no me cambiaba (blanquear la relación), sí me hubiera encantado. Fue una relación súper amorosa y vivimos momentos re lindos que tengo en mi celular", recordó sobre el tiempo que estuvieron juntos.

A lo que el cronista le preguntó: “¿Pasó mucho tiempo entre la separación y la unión entre ellos?”. Y él comentó picante: “Decime vos… ¿Querés que hagamos las cuentas?”.

“¿No te dan las cuentas?”, le consultó. Y él comentó con ironía: “Me llevé matemática casi todos los años... Puede ser que no me den las cuentas porque estoy contando mal”.

Y continuó muy seguro: “Creo que ya pasaban cosas entre ellos. De hecho, en viajes se había visto un montón de cosas. Esto no es para demonizar, ni nada. Las cosas están muy claras y para cualquiera que nos seguía a los dos, creo que todo está clarísimo”.

“Ya está, son cosas que pasan. Me tocó y la estoy llevando”, cerró el ex de Flor Jazmín Peña, dando a entender que Flor le fue infiel con Occhiato.