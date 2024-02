El video de la discusión y enérgico reclamo de Flor Jazmín Peña a Nico Occhiato durante las vacaciones

Y la bailarina insistió en su pedido: “Todas las fotos en cuero se las saco yo y a mí cómo me muestra desde acá (mostrando su rostro en primer plano)”.

“Que se vaya a cagar. No colaboro un huevo con tus historias de mier..”, agregó entre risas. A lo que Nico Occhiato se defendió: “Fijate la cantidad de fotos en tu carrusel que saqué yo. La mitad”. “Sí pero la idea es que sirvan, no que no sirvan”.

“¡Pará, estúpido! Avísame antes. Es el enemigo, ¡Dios!”, exclamó Flor Jazmín Peña al ver que su novio seguía filmando. Y sumó a su reclamo: “Comparte las fotos y pone ‘me encanta’, un signo de exclamación y un jaja con mayúscula. Dios ¿Con quién estoy saliendo? ¿Cuántos años tiene?”.

"La que estoy en malla salí bien, me gusta, y la del café es un chiste medio interno, sabíamos que éramos dos tíos", reconoció ella.

Y después Nico comentó: "¿Sabes qué pasa? Me cansé de toda esta movida de las fotitos estethic. Las fotos son abrazados, con la playa de fondo y que se vea el paisaje". "Yo no te saco ninguna foto más eh", cerró ella entre risas.

Agus Franzoni acusó a Flor Jazmín Peña de serle infiel con Nico Occhiato: "No me dan las cuentas"

Agus Franzoni volvió a apuntar contra su ex novia Flor Jazmín Peña y esta vez la acusó de serle infiel con Nico Occhiato, con quien blanqueó noviazgo hace unas semanas.

El influencer se separó de la bailarina a mediados del año pasado y a los meses ella blanqueó su romance con su compañero de Nadie dice nada, Luzu TV.

"Yo no tenía ningún problema pero a Flor no le gustaba la palabra novio o oficializar para afuera. A ella no le gustaba y no se sentía cómoda y yo respetaba eso", señaló Franzoni en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

"A mí no me cambiaba (blanquear la relación), sí me hubiera encantado. Fue una relación súper amorosa y vivimos momentos re lindos que tengo en mi celular", recordó sobre el tiempo que estuvieron juntos.

A lo que el cronista le preguntó: “¿Pasó mucho tiempo entre la separación y la unión entre ellos?”. Y él comentó picante: “Decime vos… ¿Querés que hagamos las cuentas?”.

“¿No te dan las cuentas?”, le consultó. Y él comentó con ironía: “Me llevé matemática casi todos los años... Puede ser que no me den las cuentas porque estoy contando mal”.

Y continuó muy seguro: “Creo que ya pasaban cosas entre ellos. De hecho, en viajes se había visto un montón de cosas. Esto no es para demonizar, ni nada. Las cosas están muy claras y para cualquiera que nos seguía a los dos, creo que todo está clarísimo”.

“Ya está, son cosas que pasan. Me tocó y la estoy llevando”, cerró el ex de Flor Jazmín Peña, dando a entender que Flor le fue infiel con Occhiato.