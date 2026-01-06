Flor Jazmín Peña fue filosa sobre la rivalidad entre Luzu y Olga: "El karma existe"

Antes de cerrar, la bailarina habló de su personalidad y de cómo se complementa con Nico Occhiato: "Somos una muy buena pareja y yo aprendo mucho, porque yo soy muy pasional y muy efusiva. A mí me pasa una emoción y se apodera completamente mi cuerpo y él, por el contrario, pueden estar haciéndole una guachada y puede mantener el eje", aseguró.

Embed

Cuál fue el polémico comentario que hizo Rulo Schijman sobre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

Tras la ruptura con Gabriela Sari en abril de 2025, luego de más de una década juntos y con una hija en común (Donna), Rulo Schijman volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, por un comentario filoso sobre la relación de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña que generó un verdadero revuelo.

El conductor y abogado participó del streaming que llevan adelante Zaira Nara y el Pollo Álvarez desde Punta del Este para el canal DGO. Allí intentó lanzar una broma, pero la reacción del público dejó en claro que la ocurrencia no fue bien recibida.

Durante el programa, Schijman se sumó al juego “¿Quién ama más?” junto a Nicole Neumann, otra de las invitadas. La dinámica consistía en responder sobre distintas parejas de la farándula. Tras opinar sobre Luck Ra y La Joaqui, Paula Chaves y Pedro Alfonso, Yanina y Diego Latorre, y Eliana Guercio con Chiquito Romero, llegó el turno de referirse a los integrantes de Luzu TV. Fue entonces cuando Rulo lanzó una frase que rápidamente se viralizó y encendió la polémica.

“¿Quién ama más? ¿Nico Occhiato o Flor Jazmín Peña?”, preguntó Zaira. Nicole contestó con firmeza pero conciliadora: “Él ama más. Acá, él”. Sin embargo, Schijman coincidió y agregó sin filtros: “Sí, para mí Flor no lo ama”. La reacción fue inmediata: Neumann exclamó sorprendida “¡No!”, mientras Zaira lo frenó con un contundente “Qué hijo de mil”.

Al advertir el impacto de sus palabras, Rulo intentó suavizar la situación: “No, es un chiste. Re polémico. Les mando un beso”, dijo, tratando de restarle importancia a lo que había dicho.

Pero el daño ya estaba hecho. El clip comenzó a circular en redes sociales y las críticas no tardaron en llegar. Comentarios como “¿Y este cuatro de copas es?”, “Qué innecesario opinar sobre relación ajena, encima con mala leche Rulo”, “aclaró que era chiste porque sino lo matan, pero es obvio que lo piensa” o “Qué pavadas habla esta gente” reflejaron el malestar de los usuarios ante la intervención del conductor.

Embed

Rulo Schijman sobre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato - captura DGO stream