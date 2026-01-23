Flor de la V debutó con gran impacto en Sex, la obra de José María Muscari: fotos y video
Flor de la V debutó en Sex, Viví tu Experiencia, marcando su regreso al teatro en Buenos Aires tras casi diez años.
Flor de la V debutó con gran impacto en Sex, la obra de José María Muscari: las fotos
Flor de la V debutó en SEX, Viví tu Experiencia, marcando su regreso al teatro en Buenos Aires tras casi diez años y dando inicio a una nueva etapa del espectáculo que atraviesa su séptimo año consecutivo de éxito.
Con sala colmada en el Gorriti Art Center, Florencia ofreció una actuación sólida y carismática, con monólogos celebrados, una coreografía cuidada y elegante, y una sucesión de looks impactantes —negro, blanco y rojo — que acompañaron con precisión cada clima del show. Se la vio segura, luminosa y plenamente conectada, recibiendo una cálida y entusiasta respuesta del público.
Emocionada tras su debut, Flor de la V expresó: “Estoy muy feliz de volver al teatro en Buenos Aires después de tantos años, y hacerlo con SEX, un espectáculo que invita a jugar, a expresarse y a disfrutar sin prejuicios. Fue una noche muy especial y siento un enorme agradecimiento por el cariño del público.”
En esta nueva temporada también se produjo el regreso al show de Juliana "Furia" Scaglione, ex participante de Gran Hermano. Audaz, provocadora y con fuerte presencia escénica, Furia sumó intensidad y frescura al universo de SEX, destacándose por su entrega y personalidad arrolladora.
El espectáculo contó además con el regreso del elenco estable que forma parte del fenómeno desde hace varias temporadas, las talentosas y bellísimas Adabel Guerrero, Valeria Archimó y Flor Anca, los imprescindibles Licha Navarro, Luca Martin, Señorita Bimbo, Maxi Diorio, junto a un destacado cuerpo de bailarines que sostiene la potencia y el nivel artístico del show.
Creado y dirigido por José María Muscari, con producción de Paola Luttini y coreografías de Mati Napp, SEX nació en 2019 y desde entonces se consolidó como una experiencia teatral única, en constante transformación, que ya fue vista por más de 700 mil espectadores.
SEX – Verano Buenos Aires se presenta de jueves a sábado en Gorriti Art Center. Entradas a la venta en Alternativa Teatral.