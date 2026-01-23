Flor de la V debutó con gran impacto en Sex, la obra de José María Muscari: fotos y video

flor muscari

El espectáculo contó además con el regreso del elenco estable que forma parte del fenómeno desde hace varias temporadas, las talentosas y bellísimas Adabel Guerrero, Valeria Archimó y Flor Anca, los imprescindibles Licha Navarro, Luca Martin, Señorita Bimbo, Maxi Diorio, junto a un destacado cuerpo de bailarines que sostiene la potencia y el nivel artístico del show.

Creado y dirigido por José María Muscari, con producción de Paola Luttini y coreografías de Mati Napp, SEX nació en 2019 y desde entonces se consolidó como una experiencia teatral única, en constante transformación, que ya fue vista por más de 700 mil espectadores.

SEX – Verano Buenos Aires se presenta de jueves a sábado en Gorriti Art Center. Entradas a la venta en Alternativa Teatral.

