Flor de la V, indignada al aire con la abogada de Gianola: "¡Nos viene a decir...!"

"Los delitos estos que judicializaron son prescriptos...", alcanzó a decir antes de que la conductora le retruque.

"Sabe una cosa, Doctora, hay algo que me pasa y me atraviesa, que lamentablemente, acá estamos escuchando a mujeres que compartieron el escenario, trabajo, con su defendido y que cuentan una situación personal desagradable, conozco muchos compañeros, y les puedo asegurar que hay muchos de los que no se habla así, eso es alarmante, entiendo a dónde quiere llevar el caso de su defendido, pero para mí las evidencias lo dejan muy expuesto", dijo Florencia de la V y dio por finalizada la nota.

Embed

Cuando regresó al piso, De la V sostuvo: "Perdón, chicos, pero esto me atraviesa. ¿Cuántos actores conocemos? ¿A cuántos denuncian? Yo puedo entender todo, pero me parece que acá hay algo. Esto no es una campaña, no hay nada en contra, solo escuchamos mujeres que les tocó atravesar momentos de violencia laboral, incomodidad... lo están contando ahora con el tiempo. Sabrina Artaza se lo contó a su papá, era una nena, no quería que se entere por otra persona. ¿Podemos entender lo que viven diferentes víctimas? Y esta abogada nos viene a decir de revictimizar a las víctimas".

Embed

Qué dice Fabián Gianola de las denuncias en su contra

En medio de las denuncias de abuso en su contra y tras suspender su participación en la temporada en Villa Carlos Paz, Fabián Gianola explicó por qué está tan tranquilo y por qué decidió no declarar ante la Justicia por el momento.

“Ante los hechos que son de conocimiento público y por pedido de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas”, inició el actor su relato en un video que fue publicado en las redes y que compartió Intrusos.

“Yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. La primera persona es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos, y yo finalmente no acepté la extorsión y me denunció”, aseguró Gianola.

Al respecto, señaló: “Tenemos los audios de las amenazas que comprueban el intento de extorsión. En esa causa, todos los testigos declararon a mi favor”.