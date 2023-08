Flor de la V quebró en llanto por el asesinato de la nena de 11 años y apuntó contra la clase política

En el video se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se baja para agarrar alguna de sus pertenencias y luego vuelve a abordar el vehículo para escapar.

El estupor de Flor de la V sobre el caso de la nena asesinada

Flor de la V comenzó Intrusos (América TV) con un fuerte descargo sobre el caso que conmociona al país, el asesinato de Morena, una nena de 11 años, que fue víctima de un robo en la puerta de su colegio.

"Les quiero decir algo. Hoy pasó algo gravísimo en la Argentina: mataron a una nena de 11 años. Es inevitable que no toque el tema. Tengo hijos de la misma edad. Me pegó espantosa la noticia. Casi no puedo hablar", comenzó diciendo la conductora, visiblemente movilizada.

La figura de América dirigió su descargo a la dirigencia política. "¿Dónde está el ministro de seguridad de la provincia? ¿Dónde está el ministro de seguridad de Lanús? ¿Qué está pasando a los políticos? ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad? ¿Qué nos está pasando que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas? ¡Yo no me quiero acostumbrar!", siguió.

"Esta nena estaba con su celular enviándole un mensaje a su abuela, porque su madre vive en Salta, para avisarle que llegó bien al colegio. ¿Cómo vamos a tener que estar mandando un mensaje para decir que llegamos bien a la escuela? Y ni siquiera ese mensaje llegó. Porque no tuvo la posibilidad de mandarle mensaje a su abuela. Esta nena murió camino al hospital", agregó.

Flor cuestionó que inacción de la clase dirigente: "Es hora que pensemos qué queremos hacer con esta sociedad. Qué pensamos hacer nosotros para cambiar esto que esta sucediendo. Nos estamos acostumbrando a ver que esto pase. ¿Qué van a hacer los políticos? ¿Qué nos van a proponer para que esto cambie?".

Noticia en desarrollo.