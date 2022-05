Flor de la V reveló cómo fue la reacción Pablo Goycochea tras su deseo de volver a ser madre

Embed

En tono de humor, Flor de la V mencionó que, después de sus dichos en LPA sobre sus ganas de ser mamá otra vez, Goycochea se puso distante. "No me habla más Pablo", afirmó.

image.png

La conductora de Intrusos indicó que un notero quiso hacerle una nota y preguntarle sobre el asunto, pero el odontólogo se negó: "Lo voy a contar acá: imagínense cómo está que no le quiso dar nota ni a (Alejandro) Guatti, que está de testigo. No quiso hablar, no quiere hablar del tema”.

"Flor Peña te tiró todo abajo. Dijo 'no, es carísimo, y empezar de nuevo, ¿te parce?', que ella estaba cansadísima", comentó Maite Peñoñori, en referencia a la opinión de la actriz en LPA. "Ella le dio todo el argumento que él necesitaba. Si hay algo que necesitaba, era eso”, asintió Flor de la V.

image.png

Más allá de todo, Flor no se dio por vencida. "Hay muchas cosas para evaluar, pero es un tema que está en carpeta”, sentenció.

El conmovedor relato de Flor de la V sobre cómo fue convertirse en madre

Hace unas semanas en Intrusos (América TV), Fede Bal contó que se salvó de milagro tras el accidente en Brasil. Después de escuchar al actor, la conductora del ciclo, Flor de la V, se mostró movilizada por su relato y la situación la llevó a pensar en sus hijos, Paul e Isabella.

"Mientras lo escuchaba a Fede y me imaginaba lo que habrá sido el reencuentro con su mamá, con Carmen", comenzó diciendo la capocómica.

Embed

Flor abrió su corazón y recordó cómo fue convertirse en madre. “Cuando inicié el proyecto de la maternidad hace once años, de más chica no tenía el instinto maternal pero sí, hace once años sentía que en el universo había una criatura para mí, que me estaba esperando”, siguió.

“Después, con el tiempo, me enteré que eran dos criaturas. Dos criaturas que me eligieron como mamá. Y, la verdad, cada día que pasa me doy cuenta que el universo hizo que estas dos criaturas cayeran en mis manos”, añadió.

Al borde de las lágrimas, la conductora señaló desde el nacimiento de sus hijos nada fue igual. "Desde el momento en que nacieron, que los alcé por primera vez, hubo un lazo, un vínculo que se armó, que es indescriptible con palabras, que tiene que ver con ese vínculo que es sagrado”, reflexionó.

image.png

Por último, Flor destacó que Paul e Isabella son todo para ella. “Todos los días desde ese entonces me fueron enseñando; yo digo que la maternidad tiene picos de felicidad y a mí, con mis hijos particularmente, me pasa de vivir constantemente situaciones de muchísima felicidad”, concluyó.