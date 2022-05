El conmovedor relato de Flor de la V sobre cómo fue convertirse en madre

Embed

Flor abrió su corazón y recordó cómo fue convertirse en madre. “Cuando inicié el proyecto de la maternidad hace once años, de más chica no tenía el instinto maternal pero sí, hace once años sentía que en el universo había una criatura para mí, que me estaba esperando”, siguió.

“Después, con el tiempo, me enteré que eran dos criaturas. Dos criaturas que me eligieron como mamá. Y, la verdad, cada día que pasa me doy cuenta que el universo hizo que estas dos criaturas cayeran en mis manos”, añadió.

Al borde de las lágrimas, la conductora señaló desde el nacimiento de sus hijos nada fue igual. "Desde el momento en que nacieron, que los alcé por primera vez, hubo un lazo, un vínculo que se armó, que es indescriptible con palabras, que tiene que ver con ese vínculo que es sagrado”, reflexionó.

Por último, Flor destacó que Paul e Isabella son todo para ella. “Todos los días desde ese entonces me fueron enseñando; yo digo que la maternidad tiene picos de felicidad y a mí, con mis hijos particularmente, me pasa de vivir constantemente situaciones de muchísima felicidad”, concluyó.

La emoción de Fede Bal al llegar a Buenos Aires tras el accidente en Río

Después de haber recibido el alta, Fede Bal llegó a Buenos Aires. Tras haber sido operado en el Hospital Samaritano de las Américas de Río de Janeiro por una fractura, el actor y conductor regresó al país y no pudo evitar las lágrimas.

En una nota con Intrusos, el hijo de Carmen Barbieri recordó que fue realmente dramático cuando se dio cuenta que el accidente que sufrió en Paraty le podría haber constado la vida.

"Tuve mucho miedo. El médico me agarró la mano y me dijo 'llegan muchas personas con accidentes así y no la cuentan'", reveló el conductor de Resto del mundo y quebró en llanto.

Fede terminó con una factura expuesta luego de caerse cuando estaba realizando un viaje en parapente con motor en Paraty. Según sus palabras, fue un milagro haberse salvado.

"Es un deporte de mucho riesgo. Mucha gente muere por año en este tipo de cosas. Así que lo mío podría haber sido mucho peor", sentenció.