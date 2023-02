Flor Marcasoli indignada con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "La pasé muy mal"

Lussich insistió en que “la fuimos a buscar y le cayó como el ojete. Estuvo Flor Epelbaum con ella Carlos Paz y esto pasó”.

“Hola Flor”; saluda la cronista en un restaurante de Carlos Paz a Marcasoli, que se enoja y se levanta mientras habla fuera de micrófono.

Flor atina a irse mientras se niega a la entrevista al decir que “no, respetame”. “Obvio que se te respeta, pero por una cuestión de sorodidad te estamos pidiendo”, insistió la notera.

Marcasoli le aclaró a la cronista que “eso no se hace. Te agradezco. Así, no. No. Así no va”. “Me lo plantearon y te escribieron”, se defendió la periodista.

La vedette comentó: “No me interesa lo que te plantearon. Vos no me estás respetando a mí. Esa nota no la van a pasar. Ya estoy hablando”.

En diálogo con PrimiciasYa, Flor señaló que "la verdad es que pase un muy mal momento y no me interesa hablar del tema Fede Bal. Agradezco el interés, pero no hablaré".

El tremendo mensaje de una de las bailarinas que estuvo con Fede Bal

En LAM, Yanina Latorre reveló que Fede Bal se separó de Sofía Aldrey luego de que la joven descubriera sus infidelidades con distintas mujeres.

Sin embargo, la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito en América aclaró que los engaños vienen de larga data y nombró a la bailarina Sol Báez.

Lejos de desmentirlo, la joven confirmó la información de Yanina y dejó en claro que no tiene buenos recuerdos de esa relación con un fuerte mensaje que compartió en sus redes.

“Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”, señaló. Y aclaró: “No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”.