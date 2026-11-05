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PICANTÍSIMO CRUCE

Charlotte Caniggia destrozó en vivo el look de Mica Viciconte y lanzó una frase lapidaria: "Parece un..."

Un comentario sin filtro de Charlotte Caniggia sobre el outfit de Mica Viciconte desató un picante ida y vuelta en el programa de streaming de Telefe. Aquí, la respuesta de la panelista y el desenlace del cruce.

5 nov 2026, 14:55
Charlotte Caniggia destrozó en vivo el look de Mica Viciconte y lanzó una frase lapidaria: Parece un...

Charlotte Caniggia destrozó en vivo el look de Mica Viciconte y lanzó una frase lapidaria: "Parece un..."

Charlotte Caniggia destrozó en vivo el look de Mica Viciconte y lanzó una frase lapidaria: Parece un...

Charlotte Caniggia destrozó en vivo el look de Mica Viciconte y lanzó una frase lapidaria: "Parece un..."

Un divertido y picante intercambio tuvo como protagonistas a Charlotte Caniggia y Mica Viciconte durante una transmisión del streaming de Telefe, donde ambas comparten pantalla con otros integrantes del ciclo. Todo se desató cuando la hija de Mariana Nannis decidió opinar sin filtro alguno sobre la vestimenta de su compañera y lanzó una crítica que sorprendió a todos.

El foco de la polémica fue la gorra que Mica había elegido para salir al aire. Sin ningún tipo de rodeos, Charlotte dejó en claro que el accesorio no era de su agrado y lanzó un comentario lapidario que provocó risas en la mesa.“Esa gorra no te queda bien, parece un trapito”, disparó la mediática, sin disimular su opinión.

Sin embargo, la crítica no terminó ahí. Lejos de conformarse con cuestionar el accesorio, Caniggia apuntó contra todo el outfit de Viciconte y fue todavía más contundente: “Así no podés venir, nena. Te levantaste y viniste para acá, ¿no? No te pusiste una mierda”.

Ante semejante comentario, Mica no se quedó callada y salió al cruce con una respuesta cargada de ironía. La panelista puso en duda que para participar de un programa de streaming sea necesario lucir un look demasiado producido y aprovechó para devolverle la observación a su compañera. “No sé si el streaming es para venir tan arriba, creo que la que está rara es Charlotte”, retrucó, en referencia a la hija de Claudio Paul Caniggia.

La discusión sobre los códigos de vestimenta continuó cuando Charlotte defendió su particular mirada sobre la imagen personal y explicó por qué considera importante estar bien arreglada en cualquier circunstancia. “Yo creo que la vida es una, hay que ponerse lo mejor y es mejor estar linda vestida”, sostuvo, dejando en evidencia que no coincide con la postura más relajada de su compañera.

En tanto, en medio del intercambio Mica terminó haciendo una inesperada confesión sobre sus dificultades a la hora de elegir qué ponerse y hasta lanzó un pedido frente a sus compañeros: “Tengo un problema con la vestimenta. Estoy buscando una asesora de imagen que me quiera vestir linda”.

La frase generó risas y terminó de darle un tono descontracturado al momento. Así, las dos mediáticas protagonizaron un cruce cargado de ironía, en el que dejaron al descubierto sus diferencias a la hora de entender la moda y la manera de vestirse para salir al aire.

Con quién esta de novia Charlotte Caniggia y cuánto tiempo llevan juntos

Charlotte Caniggia mantiene desde hace más de siete años una relación con Roberto Storino Landi, un empresario argentino que eligió mantenerse al margen de la exposición mediática. La pareja se conoció en 2019, presentada por Fabián Esperón, el mánager de la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, y desde entonces construyeron un vínculo que atravesó crisis, reconciliaciones y proyectos en común.

Storino, oriundo de San Miguel, desarrolló emprendimientos vinculados al alquiler de vehículos de alta gama en Miami y a proyectos ambientales en Pilar. Pese a acompañar a Charlotte en ocasiones públicas —como cuando la vio bailar en El Bailando 2023—, no tiene redes sociales y evita dar notas.

Su historia no estuvo exenta de polémicas. En 2022 trascendió una separación en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad, aunque tiempo después retomaron la relación y la convivencia. En los últimos meses, Charlotte habló de su deseo de casarse y de formar una familia, mientras circulaban informaciones sobre un eventual casamiento tras siete años juntos.

Así, con un perfil bajo y una relación que ya cumple más de siete años, Charlotte Caniggia y Roberto Storino siguen siendo una de las parejas más discretas del mundo del espectáculo.

     

 

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