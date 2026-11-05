Paula Chaves y Pedro Alfonso se sacaron chispas al aire por la posible llegada de los dos Bailando: “Ni en pe...”

Por qué Paula Chaves no haría dupla de baile otra vez con Pedro Alfonso

En la entrevista con el programa de espectáculos de América Tv, Marcela Baños planteó acerca de los Bailando: "¿Si los convocan los dos? ¿A quién eligen?".

Pedro Alfonso tomó la voz y destacó su pasado en el certamen de Tinelli: "Nosotros disfrutamos mucho el Bailando, el Bailando es el Bailando".

Ante ese comentario, Paula Chaves le aclaró entre risas: "Te amo con toda mi alma pero yo no bailo ni en pe.. con él, no podes ni dar un giro, yo necesito alguien que me de estabilidad, me sostenga y me tire de lado para el otro".

A lo que su pareja comentó con sinceridad: "Ahora me costaría mucho". Y la modelo explicó qué tendría que suceder para aceptar regresar al certamen: "Yo amaba el Bailando, fue lo mejor que me pasó, es espectacular y tiene que volver. Si me ponen un bailarín muy bueno... ¿Ustedes dicen que van a estar los dos en paralelo? No va a pasar chicos".