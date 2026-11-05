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Paula Chaves y Pedro Alfonso se sacaron chispas al aire por la posible llegada de los dos Bailando: "Ni en pe..."

Paula Chaves y Pedro Alfonso hablaron en Intrusos sobre la posibilidad de que en 2027 se vean dos Bailando en televisión y dejaron sus opiniones.

5 nov 2026, 15:00
Paula Chaves y Pedro Alfonso se sacaron chispas al aire por la posible llegada de los dos Bailando: “Ni en pe...”

Paula Chaves y Pedro Alfonso se sacaron chispas al aire por la posible llegada de los dos Bailando: “Ni en pe...”

Paula Chaves y Pedro Alfonso se sacaron chispas al aire por la posible llegada de los dos Bailando: “Ni en pe...”

Paula Chaves y Pedro Alfonso se sacaron chispas al aire por la posible llegada de los dos Bailando: “Ni en pe...”

Paula Chaves y Pedro Alfonso se preparan para regresar al teatro en la temporada de verano 2027 con la comedia Manos arriba en el Teatro del Lago en Villa Carlos Paz.

Además de palpitar el reencuentro con el público, donde Pedro cumplirá 15 años de manera ininterrumpida en la cartelera serrana, la pareja se refirió al tema del momento televisivo de cara a lo que será el próxmo año.

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En charla con Intrusos, ambos se sacaron chispas al aire este jueves al referirse a la posibilidad de los dos Bailando en pantalla en 2027: Dancing with the Stars que conducirá Santiago del Moro en Telefe y por el otro el clásico Bailando de Marcelo Tinelli, el cual ya está preparando.

"En lo personal ofendidísimo que no me hayan citado a ninguno de los dos como ganador del Bailando por lo menos para evaluarlo", dijo Pedro. "Todavía no empezaron la convocatoria", le aclaró Paula.

Por qué Paula Chaves no haría dupla de baile otra vez con Pedro Alfonso

En la entrevista con el programa de espectáculos de América Tv, Marcela Baños planteó acerca de los Bailando: "¿Si los convocan los dos? ¿A quién eligen?".

Pedro Alfonso tomó la voz y destacó su pasado en el certamen de Tinelli: "Nosotros disfrutamos mucho el Bailando, el Bailando es el Bailando".

Ante ese comentario, Paula Chaves le aclaró entre risas: "Te amo con toda mi alma pero yo no bailo ni en pe.. con él, no podes ni dar un giro, yo necesito alguien que me de estabilidad, me sostenga y me tire de lado para el otro".

A lo que su pareja comentó con sinceridad: "Ahora me costaría mucho". Y la modelo explicó qué tendría que suceder para aceptar regresar al certamen: "Yo amaba el Bailando, fue lo mejor que me pasó, es espectacular y tiene que volver. Si me ponen un bailarín muy bueno... ¿Ustedes dicen que van a estar los dos en paralelo? No va a pasar chicos".

     

 

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