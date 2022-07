Flor de V explicó por qué se ausentó a Intrusos

En su cuenta de Instagram, la figura de América TV contó que se sintió mal y, por esa razón, necesitó quedarse haciendo reposo.

"Quiero agradecer los cientos de mensajes que me llegaron. Me levanté con un estado gripal tremendo", comenzó diciendo.

Embed

Flor mencionó que estuvo con mucho malestar. "Tenía fiebre, dolor de cabeza y fatiga corporal. No tenía fuerzas para hacer el programa. Hablé con el canal, con mis productores, y me dijeron que me podía tomar el día para descansar y volver el lunes con todas las fuerzas", detalló.

Por último, la conductora destacó a Luis Ventura, que fue quien la reemplazó. "Les quiero agradecer a mis compañeros y compañeras y a Luis Ventura, que me cubrió con toda la energía", sentenció.

image.png

El posteo de Flor de la V por el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+

Flor de la V compartió un mensaje en su Instagram para referirse al Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfXGzFCPm10%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAJD91YLNQrOsQZCeQ8gVY8bRRlZCPZBtbHS3JvkqY4fBb4FbzZAGkV3OAOW9YaBdvmBUzEBm2ZAV1INFZChhwsy2YbOCZCoGGNutAWDqfCgagIHssxF75ZBCZBlbg1KOHq0naeDuGbFGUUe9HtwsTxZCdHiuF55SKkaVjOWZAvuDFOyCJxI5MAh6Gc7lyQgN5uHgZDZD View this post on Instagram A post shared by Florencia De La V (@flordelave)

"El orgullo es el amor por mí misma. El orgullo es amor por un otrx, por el prójimo. El orgullo es el poder de expresar mi identidad sin pedir perdón ni permiso. El orgullo es caminar con libertad. El orgullo es pertenecer. El orgullo es la esperanza. El orgullo es esa luz en plena oscuridad. El orgullo es el futuro. El orgullo es el compromiso con un colectivo. El orgullo es reconocerse. El orgullo es rebeldía. El orgullo es valentía. El orgullo es no tener vergüenza", reflexionó.

La conductora acompañó el posteo con una imagen, donde está con la bandera del arcoíris en el estudio de Intrusos.