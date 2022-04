Flor Vigna contó qué es lo que más le gusta de Luciano Castro

flor vigna y luciano castro 2.jpg

"¿Qué es lo que más te enamora de Lucho? Los crucé en la calle y son un amor están muy inlove", le preguntaron a Flor Vigna a través de sus stories de Instagram y donde hace unas semanas respondió si quiere ser mamá.

A lo que ella respondió enamoradísima con una foto de los dos: "Me gusta cómo nos motivamos a ser nuestra mejor versión. Me gusta cuando llego hecha percha y puedo llorar con él. Y cuando me hace reír a carcajadas. Me gusta cómo me cuida. Me gusta su familia y él en mi vida".

flor vigna.jpg

Cómo será El último pasajero con la conducción de Flor Vigna y Nico Occhiato

En el mes de mayo, aún sin fecha exacta confirmada, llega El último pasajero a la pantalla de Telefe con la conducción de Flor Vigna y Nico Occhiato.

El programa que te trae la posibilidad de ganarse un viaje de egresados, vuelve totalmente renovado. Con la frescura y complicidad de Flor y Nico, nuevos desafíos, y el espíritu de siempre: jugar, divertirse y viajar a Bariloche.

En El último pasajero compiten tres equipos de egresados, representados por diferentes colores. Cada uno está integrado por 20 participantes, quienes deberán superar distintas pruebas físicas, ganar juegos de ingenio y contestar preguntas de actualidad, para lograr subir la mayor cantidad de pasajeros al micro.

Tras haber disputado todas las competencias, el equipo que haya logrado que su micro encienda los motores, se ganará el deseado viaje a Bariloche.