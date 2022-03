Flor Vigna diferenció su relación con Nico Occhiato y su actual noviazgo con Luciano Castro con una letal frase

Y definió como "tóxica" parte de su relación con Nico. "Para amores tóxicos, ya no. No, no. Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos”, indicó.

Vigna explicó en qué cree que se equivocó durante su noviazgo con Nico: "En su momento cometí el error de vivir para el otro. Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más".

"Pensar que nada tiene sentido sin el otro. Ves que es todo o nada con esa persona y eso es realmente muy peligroso", afirmó.

occhiato vigna.jpg

Flor Vigna reveló cómo está su relación con Nico Occhiato

Sobre lo su relación con Nico Occhiato, manifestó: “Hoy, Nico y yo estamos en un gran momento. Hablamos mucho por temas de laburo y tenemos súper claro que vivimos siete años muy lindos y que las últimas dos veces que volvimos no fueron necesarias. Hoy no puedo decir que somos amigos como con Tavito, por ejemplo, pero sí que si necesita algo yo estaré ahí. Y viceversa”, contó.

“Eso es también lo que me gusta del vínculo entre Lucho y Sabri. Es fundamental mantener el respeto y la buena comunicación con quienes fueron muy importantes en nuestras vidas”, señala. “Lucho y yo tenemos otra frase de cabecera: ´Hablando seremos enormes´”, cerró Flor Vigna.