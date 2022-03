La contundente repuesta de Luciano Castro sobre un supuesto embarazo de Flor Vigna

“Flor es más linda por dentro que por fuera y no lo digo yo que soy el novio que está perdidamente enamorado, tardan ocho minutos en embelesarte de ella. Es cero careta, no habla de más si no lo siente”, contó Castro en una entrevista radial.

En este momento de puro amor, Catalina Dlugi le preguntó sobre un posible embarazo. “No se habla del tema porque realmente tengo tres y ella está en la cresta de la ola, no hay necesidad de ninguna de las dos partes, lo bueno que hice en mi vida es tenerlos. No me vuelvo loco, si ella me dice, me vuela la cabeza”, dijo sin titubear el actor.

La inesperada confesión de Luciano Castro sobre su romance con Flor Vigna

Luciano Castro (47) y Flor Vigna (27) generaron un revuelo en el mundo del espectáculo cuando, a finales del 2021, confirmaron que se encontraban en una relación.

A pesar de que muchos dudaron de la solidez del vínculo, los meses pasan y ellos se muestran cada vez más enamorados.

Y este fin de semana, el actor habló en Agarrate Catalina del momento de felicidad que vive con la actriz y reflexionó sobre la diferencia de edad ente ambos.

“Jamás me relacioné con una chica más joven en mi vida. No me hubiese animado nunca de no haberme sentido correspondido. Si ella no me miraba dos veces, no hubiera pasado nada”, señaló el protagonista de El primero de nosotros, la nueva tira de Telefe, sobre los veinte años que tienen de diferencia.

“Flor es más linda por dentro que por fuera y no lo digo yo que soy el novio que está perdidamente enamorado, tardan ocho minutos en embelesarte de ella. Es cero careta, no habla de más si no lo siente”, indicó Luciano Castro.