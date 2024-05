Luciano Castro rompió el silencio y contó cómo comenzó su relación con Griselda Siciliani: "Siempre me gustó"

Luego, enfatizó en ese reencuentro, y amplió: “Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos ni vernos pero tenemos muchos amigos en común, muy fuertes, que a veces sin querer llevan y traen. Nos encontramos grandes, y claro, no es la misma charla de cuando teníamos 20, entonces hablamos de hijos y cosas que no habíamos hablado nunca. Se transformó en algo lindo, a mi me gusta mucho La Tana, siempre me gustó, me parece increíble haberme reencontrado con ella”.

“La vida te pega cada viaje que no lo podes creer. Lo más lindo para mí sigue siendo lo que no te esperas, como esto que decía, yo no planeé encontrarme con Griselda y ella no lo planeó conmigo. Eso lo hace muy atractivo”, reflexionó.

Por último, habló de su relación con la prensa , de cómo transita momentos de atención como este, e hizo una conmovedora confesión sobre sus charlas más íntimas con la actriz.

“El otro día ella me dijo una frase célebre: si es de verdad, y tiene que ser, nos tiene que importar un carajo todo. Me quedó rebotando eso, y es verdad, es así. Es un poco inevitable por quien es cada uno, y a la vez es mejor contarlo que dejar suspicacias o que piensen que es algo prohibido. Estamos los dos solos, y esa tranquilidad está buena”, recordó.

Griselda Siciliani habló por primera vez de su romance con Luciano Castro: "Estamos re bien"

Luego de muchas especulaciones acerca una unión amorosa entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, finalmente este lunes la actriz decidió terminar con el misterio confirmó la noticia en Intrusos (América).

Lo cierto es que hasta el momento la actriz no había hablado públicamente, ya que la confirmación fue a través de una conversación por WhatsApp con la periodista Laura Ubfal, quien transmitió al aire que tenía “el sí confirmado” por la protagonista.

Horas después, Griselda fue interceptada por las cámaras de A la Tarde (América), y allí habló en primera persona acerca de esta reciente historia de amor, que tuvo una precuela en el 2007 cuando ambos salieron por corto periodo.

La actriz se encontraba en una sesión de fotos, cuando el cronista de ciclo conducido por Karina Mazzocco le preguntó si había romance con Castro y ella hizo una seña de afirmación levantando el pulgar a los lejos.

A los pocos segundos, se acercó al movilero y finalmente dio su palabra. "¿Estás saliendo con Luciano?", repitió el periodista. "Si, estamos re bien", respondió ella sin dar más detalles y dando por concluida la nota.