Flor Vigna presentó su nuevo tema con un duro descargo tras la confirmación del romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Flor Vigna adelanto Fui feliz .jpg

“Y ahí toca la inteligencia emocional que es la que te ayuda a sobrevivir cuando no te queda otra que agarrar eso que te hace mierda y transformarlo, observarlo vos mismo y encontrar la capacidad para cambiar el punto de vista una y otra vez, hasta que ese proceso te hace aceptar que la vida tiene formas incómodas de invitarte al siguiente nivel”, continuó.

Al tiempo que cerró su mensaje a través del cual anunció que su nuevo tema verá la luz este jueves 23 de mayo a las 20 hs., haciendo saber sus sentimientos: “Y que a veces es necesario ponerle un punto final a lo conocido para que empiece el descubrir lo nuevo, eso que también nos merecemos. Pero, para que venga todo lo nuevo, hay que despedirse bien de lo viejo, de una forma agradecida. Dicen que nada bueno viene si uno no sabe valorar lo que ya tiene. Así que agradezco a todo lo que fui, porque fui feliz”.

Flor Vigna posteo anuncio Fui feliz.jpg

Coincidencia o no, lo cierto es que Vigna se encargó de aclarar que este corto fue grabado hace más de un mes atrás y ya estaba previsto que fuera el adelanto del lanzamiento de su nueva canción. Ocurre que justo coincide con el anuncio de su ex, Luciano Castro, confirmando su nuevo romance con la ex de Adrián Suar.

Embed

Luciano Castro defendió firme a Flor Vigna de las críticas tras separarse: "Me molesta que..."

Luciano Castro defendió a Flor Vigna de las críticas que recibe en un adelanto de nota que pasaron en El ejercito de LAM en el streaming de Bondi. El actor fue consultado por los comentarios que recibió en redes su ex donde la cuestionan con crudeza. "Ves las redes y dicen hay que esperar el próximo tema de Flor sobre esta relación, ¿esas cosas te las tomas a mal o no?", le consultó el cronista Santiago Sposato.

A lo que Luciano Castro sentenció: "Sí, me molesta un montón porque yo la quiero mucho a Flor, se habla muchas boludeces de Flor y ahí me pongo picante de vuelta".

luciano castro flor vigna.jpg

"No tuve redes nunca. Gente del trabajo de ustedes habló muchas boludeces de Flor que no son ciertas, con respecto a mi relación y separación", argumentó el actor.

Y dejó en claro su defensa a Vigna, de quien se separó en el verano: "Me molesta que digan eso de Flor. Lo aclaro porque me estás dando un pie enorme. Se dijeron muchas pavadas, lo digo con la mejor de las ondas y en defensa de Flor que es un ser extraordinario y ha sido una gran novia y ha sido enorme con mis hijos".

"Cosas que dejé pasar y no debería haber dejado que pasen, eso también es culpa mía por no tener capacidad de encarar o hablar. Sé quien es Flor", cerró firme Luciano Castro.