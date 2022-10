Flor Vigna se animó a hacerse un jugado tatuaje en sus zonas íntimas

Feliz, la cantante y actriz destacó: “Últimamente me estoy juzgando menos a mí y a menos a los demás. Posta que se vive más feliz y libre”.

En cuestión de segundos, los fanáticos y varias figuras del medio dejaron su comentarios de apoyo por su decisión.

“Wow”, “nah, lo hot”, “podrán tener algo más increíble”, “hermosa, siempre dando mensajes importantes”, escribieron.

Fuertes imágenes de Flor Vigna con Luciano Castro en un video inédito

La pareja que conforman Flor Vigna y Luciano Castro está cada vez más afianzada, y a través de sus redes sociales, sobre todo la cantante, comparte algunos momentos del día a día de la pareja y reflexiones acerca del avance de la relación.

Esta vez, la cantante que días atrás abrió el show de Mau y Ricky, sorprendió a todos sus fanáticos cuando le dedicó una canción a su novio.

La ex de Nicho Occhiato subió un video a su Instagram en el que mostró distintos fragmentos de videos con el ex de Sabrina Rojas, que repasan su historia llegando hasta el último viaje que realizaron juntos.

Para musicalizar el clip, la actriz eligió el tema "12x3 Remix", de Dekko, Micro TDH y Rusherking que tiene estrofas como "Tu me tocaste el alma y me sanaste, me hiciste amarme para poder amarte", una frase muy significativa que recuerda los dichos de Flor sobre Luciano cuando contó que él le enseñó a amarse y hasta que se redescurbrió "por un nuevo amor".

"Por más risas, por más momentos, por seguir aprendiendo y acompañándonos. Y ustedes, ¿a quién le dedicarían esta canción?", le dedicó la bailarina a Castro, muy romántica y cada vez más enamorada.