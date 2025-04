Florencia Peña estalló tras ser vinculada en la denuncia de Viviana Canosa: "Es una aberración"

“No tengo la respuesta, chicos, ustedes son periodistas, yo no”, comenzó diciendo Peña en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

Luego, afirmó indignada: “Sí, obvio. Voy a tomar acciones legales. Ustedes saben que yo me tomo las cosas con humor, pero esto no me lo puedo tomar como nada, me lo puedo tomar como la aberración que es".

"Yo no tengo encono con nadie. Soy una laburante que he dejado siempre laburar a la gente, a los periodistas les contesto, pero esto me parece una aberración", remarcó la humorista molesta.

La lista de famosos que Viviana Canosa mencionó en su presentación en la Justicia

El lunes en Viviana en vivo (El Trece), Viviana Canosa apuntó fuerte contra Lizy Tagliani, a quien vinculó con Marcelo Corazza, denunciado por presunta corrupción de menores.

Al día siguiente, la conductora se presentó junto a su abogado en los tribuales de Comodoro Py, donde declaró y pidió a la Justicia que investigue a determinadas figuras del ambiente artístico.

Al aire en A24, en el ciclo Arranca la tarde, el periodista Luis Ventura contó que tuvo acceso al expediente y reveló detalles hasta ahora desconocidos de lo que expuso por su colega.

"En el relato de Canosa figuran: Lizy Tagliani, Damián Betular, Humberto Tortonese, La Negra Vernaci, Florencia Peña, un periodista de espectáculos, que no voy a nombrar, y el gerente de un canal de televisión", aseguró.

"También dio direcciones de los 'centros operativos'. Uno de los lugares es en la calle Viamonte al 1700, el otro en la calle Azcuénaga", completó Ventura.

El lunes de la semana próxima, Viviana Canosa deberá ratificar su denuncia en los tribunales de Comodoro Py.