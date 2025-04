Carlos Tévez se refirió a las polémicas declaraciones de Florencia Peña en su contra: "No puedo..."

Así las cosas, este martes en un móvil con LAM (América), el conductor Ángel de Brito le recordó las palabras de la actriz. “Sobre los pensamientos de los demás no puedo decir nada", sentenció en primer lugar.

Luego, con respecto a la artista, puntualizo: "Yo a Florencia no la conozco personalmente, obviamente sé quién es, pero no la conozco así que no puedo hablar de ella”.

“Yo sigo haciendo mi vida, con mis hijas, mi señora, no me meto en esos problemas. Ya los pasé cuando era chico, ya tuve mucho”, aseguró mostrándose indiferente ante lo sucedido.

Por último, Tevez también fue consultado por su futuro laboral y comentó: “Hay que seguir trabajando y me gustaría dirigir pero tranquilo, no voy a agarrar algo que no esté totalmente convencido”.

Florencia Peña realizó polémicas declaraciones contra Carlos Tévez: "No me gusta..."

Florencia Peña realizó picantes declaraciones al opinar del presente de Carlos Tévez. La actriz dijo que el entrenador fue un buen jugador en su momento, pero que no le gusta en quién se terminó convirtiendo.

Peña pasó por el programa de streaming de Flavio Azzaro, habló de su fanatismo por River Plate y participó de un "ping pong futbolero" que desató un gran revuelo en las redes.

El conductor de Azzaro al horno sacó una foto de Carlos Tévez y le pidió opinión a su entrevistada. “Me parece que en un momento hablaste de él”, señaló.

“A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino”, indicó la actriz, que se encuentra haciendo temporada en Mar del Plata con Mamma Mía.

Advirtiendo que su postura está lejos de ser un análisis profesional, Peña reconoció que le es difícil separar la persona del jugador. “Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir el jugador”, remarcó.

“A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan. Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero bueno es una cuestión personal”, sumó.

Las declaraciones de Flor no tardaron en circular por las redes y recibió varias críticas, principalmente por cuestiones político-partidarias. “No hay muchos que se atreven a hablar. Los jugadores no se la juegan mucho. Sin dar nombres, pertenecen a un universo en donde hay jugadores que juegan en Europa y te dicen ‘la Argentina está bien’. Juegan hace 20 años en Europa y vos decís ‘¿Cómo la Argentina está bien? Si vos, papi, vivís afuera'. O hacen negocios con cierta, pululan con gente que no... No quiero dar nombres, pero ya saben de quiénes estamos hablando”, explicó.