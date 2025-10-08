A24.com

Mirtha Legrand, en alerta: incertidumbre por su futuro en la televisión

En A la tarde, el gerente de programación de El Trece, Adrián Suar, habló sobre el futuro televisivo de Mirtha Legrand.

8 oct 2025, 19:05
Adrián Suar se refirió este miércoles en A la tarde (América TV) al futuro televisivo de Mirtha Legrand y puso en duda su tradicional arranque de temporada en Mar del Plata. Con la cautela que lo caracteriza, el gerente de programación de El Trece fue claro: "Todavía no lo puedo confirmar".

"Ella puede arrancar cuando quiera. Si se puede ir a Mar del Plata... a veces es difícil llevarla para allá por el costo, pero Mirtha es eterna", expresó, reconociendo tanto las complicaciones logísticas como el valor simbólico que tiene su presencia en la televisión.

Ante la consulta del cronista Oliver Quiroz sobre si las negociaciones con Nacho Viale, nieto y productor de Legrand, suelen ser complejas, Suar respondió con honestidad: "No, está todo bien. Con todos cuesta negociar, conmigo también. Yo soy difícil para negociar. Todos somos difíciles".

Por último, cuando se le preguntó si podía ratificar la presencia de Mirtha en Mar del Plata para el próximo año, el productor fue prudente pero optimista: "Todavía no lo puedo confirmar, pero si se puede, feliz de que vaya a Mar del Plata", remarcó, dejando abierta la puerta a una nueva temporada de la diva en la ciudad balnearia.

¿Cuál fue el detalle que no pasó desapercibido en la mesa de Mirtha Legrand en los Martín Fierro?

Cuando se habla de grandes figuras, Mirtha Legrand vuelve a ocupar el centro de la escena. En los Martín Fierro 2025, celebrados este lunes 29, la diva fue nuevamente protagonista indiscutida de la noche. Como cada año, La Chiqui dijo presente en la gala más importante de la televisión argentina.

La legendaria conductora llegó acompañada por su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale. Su entrada al Hilton se dio casi al mismo tiempo que la de Susana Giménez, lo que permitió un cálido saludo entre ambas antes de ingresar al salón principal.

En una charla sobre ese momento íntimo, Susana reveló una curiosidad sobre su rutina en eventos: suele evitar los besos para no estropear el maquillaje, aunque con Mirtha hizo una excepción. “Vino y me dijo: ‘Besito, besito’, y bueno”, relató con simpatía. Ese gesto espontáneo dejó en evidencia que, más allá de las formalidades, Mirtha despierta un afecto especial entre sus pares.

Ese trato preferencial también se reflejó dentro del salón. Revista Pronto accedió en exclusiva a la mesa que ocupó la icónica presentadora. Mientras los demás invitados se acomodaron en sillas de acrílico transparente, a Mirtha se le asignó un asiento distinto: acolchonado, con respaldo de madera, almohadón y apoyabrazos, una elección que evidenció el respeto y la admiración que genera la gran dama de la televisión nacional.

