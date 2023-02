Fuerte acusación contra Hernán Drago: ¿fue la cara de una estafa piramidal?

"Contrataron a Drago como figura pública para atraer a la gente. Hoy hay 77 damnificados", sostuvo el abogado Juan Pablo Chiesa en el programa de Karina Mazzocco.

"Estoy seguro que Drago no sabía del delito, pero prestó su nombre, su popularidad para invitar a la gente en poner su dinero en esta empresa", agregó el letrado.

Mazzocco reveló que se comunicó con el modelo, quien se defendió de las acusaciones. "Me dice que hace casi dos años lo contrató esta empresa, aceptó promocionar un sistema de inversión en cripto moneda y luego se enteró por rede sociales que habían personas que estaban denunciando haber sido estafadas", detalló.

Al finalizar, la conductora de A la tarde remarcó que Drago asegura ser una víctima más. "Él es un damnificado más. No es que llevó un puchito de sus ahorros, invirtió todo su capital humano, que es su credibilidad", cerró.

hernan drago 2.jpg

Hernán Drago dio detalles del bullyng que sufrió de chico por la obesidad

En mayo de 2020 y en plena exposición mediática por su destacado trabajo en el programa Bienvenidos a bordo, Hernán Drago compartió un emotivo posteo en Instagram donde contó el bullyng que sufrió de chico por su peso.

"Soy yo, en las tres fotos, la primera, a los 14 años, donde me burlaban, se reían, me llenaban de miedos, incertidumbres, me hacían llorar...hoy lo recuerdo con MUCHO orgullo, ese gordito que fui me enseñó TODO", indicaba el modelo en su fuerte posteo en las redes.

A partir de su testimonio, Drago admitió en ese momento que muchas personas le enviaron mensajes para contarles que pasaron por lo mismo.