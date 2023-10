Fuerte crisis en una de las parejas del Bailando 2023: "Pidió cambio de bailarín"

Milett Figueroa y Martin Salwe

“Lo limpió a Salwe que ayer estuvo acá e incluso la defendió", acotó la conductora Mariana Fabbiani sorprendida por la noticia. “Creo que cada uno puede pedir lo que quiera y en ese sentido está okey pero me parece bastante feo desde el lado de Milett", respondió Ochoa.

En eso, Pochi de @gossipeame, quien se encontraba en comunicación con el programa, analizó: "Era obvia esa separación, pero yo creo que esto a Martín le viene bárbaro, en esto de ser figura, lo va a beneficiar mucho”.

"Yo creo que hay un tema en que ella piensa que nadie está a la altura de ella" , siguió el panelista. “Coincido con Pepe, ella tiene mucho ego”, cerró Pochi.

El tenso cara a cara entre Milett y Coki Ramírez: "Jamás minimizaría el trabajo del otro"

Coki Ramírez y Milett Figueroa son las dos mujeres del Bailando 2023 (América) que parecieran tener más afinidad con Marcelo Tinelli. Ambas tuvieron la idea de cantarle en la pista al conductor, y eso generó cierta pica dentro del certamen.

En medio de la polémica, LAM (América) junto a las dos participantes en una nota y fue la conductora peruana quien demostró no tener pelos en la lengua. “Creo que cantas muy bien a pesar que tu me has dicho que te duelen los tímpanos cuando me escuchas. Creo que es un poco innecesario minimizar el talento del otro cuando tú también tienes un talento lindo", le reprochó a Coki.

“Es un chiste de Argentina, se lo copie a Moria, no es que me estoy metiendo con su mamá o con cosas graves”, se atajó la cordobesa y Milett aseguró: “Además mi oficio no es el canto como el tuyo, yo lo hago porque me gusta. Soy actriz conductora, y también cantante porque he protagonizado musicales en mi país, y me encanta. Pero jamás minimizaría el trabajo del otro, cada uno se esfuerza y eso jamás se va a ocultar”.

Siguiendo por la misma línea, Milett también le reprochó los dichos que tuvo hacía su mamá, ya que afirmó que le causaba “vergüenza ajena”. Frente a eso, Coki aclaró que lo dijo en general, y que se refería a las madres de muchos participantes.

“Lo dijo por mi, porque mi mamá se presentó. Le doy el espacio porque ella es becada del conservatorio nacional de música y por eso la hice cantar. No porque yo quería rellenar una previa con mi madre. Creo que el talento del otro jamás va a opacar el tuyo”, insistió la conductora.

“Mi mamá fue la que le molestó, y mi canto le molestó. Si hubiera sido otro participante no hubiera dicho nada", cerró picante.