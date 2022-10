Fuerte cruce entre Cande Tinelli y Tamara Báez en las redes

candetinelli.JPG

"Esta chica se cree que es Dua Lipa", expresó Cande después de leer ese titular en la cuenta oficial de Instagram de esa señal.

Tamara Báez leyó ese mensaje de la hija de Cande Tinelli, hizo una captura y la respondió: "¿Y vos quién te crees que sos? @candelariatinelli Claro, tu papá lo usa como quiere al pibito, entonces, lo pones en contra mía. Después se hace la que está del lado del las mujeres?".

L-Gante está en una batalla mediática y judicial con su ex, Tamara Báez. El cantante se separó de la madre de su hija y ahora tienen que llegar a un acuerdo.

Este viernes en Intrusos (América TV) contaron que intentaron comunicarse con Claudia Valenzuela, la mamá del referente de la cumbia 420, pero ella respondió que prefería no hablar.

"Te agradezco la invitación, pero no puedo participar. En estos momentos, no puedo dar ninguna entrevista porque acá el conflicto de Elían con su pareja. Y en el medio está Jamaica", manifestó en un audio que le envió a la producción del programa.

Claudia remarcó que tomó esa decisión para no perder el contacto con Jamaica. "Me sigo manteniendo al margen de todo esto. No quiero tener conflictos porque quiero seguir viendo a esa nena", cerró.