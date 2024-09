Fuerte cruce entre Marixa Balli y Noelia La Gata en LAM: "Me trataste de cucaracha"

Luego, el conductor Ángel de Brito le consultó qué pasaba con la angelita. "Tengo que primero arreglar esto de que cantaba o no cantaba en una obra; después, muchas veces me minimizaron, y yo recuerdo que cuando pasaron mi videoclip en el programa de Lucho Avilés, que Marixa era secretaria, yo ya iba por mi tercer disco. Después, con respecto a Rodrigo (Bueno). Rodrigo es de Marixa, no es mío. Nunca dije que Rodrigo era mío", enumeró.

"¿Qué puedo decir? Yo no soy dueña de nada. Tengo una vida, tengo un pasado que lo avala. Yo no me cuelgo de nadie. No te necesito, Gata, y nunca te necesité. Cuando vos estabas en el tercer disco yo ya era una figura sumamente importante", le respondió ofendida Marixa.

Y disparó: "Cuándo te traté de cucaracha como vos me trataste de cucaracha a mí.Jamás te falte el respeto porque soy una señora bien educada”.

“Ya pasó lo de la cucaracha, fue hace veintipico de años. Era un pavada eso. Lo volví a decir porque vos dijiste cosas de mí muy desagradables. Y después de veinte años no tengo ganas de escucharte”, le contestó la cordobesa.

Acto seguido, la catante trató de poner paños fríos y le dijo que le mandó mensajes a través de las redes de su emprendimiento para desearle éxitos, sin embargo, Marixa sostuvo: “No me llegó nunca, porque la verdad no borro nada. Son demasiados los mensajes que llegan".

Embed

La Gata Noelia revivió un viejo conflicto con Marixa Balli y la angelita la liquidó con su respuesta

Tras quedar eliminada de Gran Hermano, La Gata Noelia habló en una nota con LAM (América) y disparó para todos lados al recordar ciertos episodios de su pasado en los escenarios.

Quien se llevó las criticas más fuertes, fue la angelita Marixa Balli ya que ambas compartieron trabajo años atrás y también estuvieron involucradas con el mismo hombre, el reconocido cantante de cuarteto Rodrigo Bueno.

"Yo fui novia de él, pero la que estuvo más años fue ella. Todo Córdoba lo registra y todo el mundo lo sabe, fui la penúltima novia de Rodrigo. No le puedo tocar el tema del Potro porque para ella, es de ella y chau. Si ella se siente así, me parece bárbaro”, aseguró con un tono algo irónico.

Luego recordó sus años laborales con Marixa y admitió: “Trabajamos juntas pero no nos llevamos bien, porque ella también hacía cosas que para mí no estaban buenas”.

gata Noelia

“Yo era la que cantaba y ella era la vedette que bailaba. Yo había arreglado que hacía el musical de La Gata y ella hacía un musical bailado, que lo hacía genial. Después, empezó a cantar La Cachaca, yo fui le dije al productor 'pará, acá la cantaba era yo y hace un año que te vengo aguantando'. Me dijo que tenga paciencia entonces le di mi conchero y me fui”, relató la cordobesa.

Y reconoció: "La culpa no era de ella, era del productor. Por supuesto que hay cosas que duelen, porque cuando uno no está en la cancha y no sabe bien el juego, le duele. A mí en ese momento me dolió, hoy no me duele más nada y no me acuerdo, perdí la memoria. Pero bueno, no tengo nada en contra, eran momentos y la vida son momentos”.

La filosa respuesta de Marixa Balli: "Lo mío tiene archivo"

Fiel a su estilo, Marixa recogió el guante y sin tapujos respondió a las declaraciones de la cantante cordobesa sobre su vinculo con Rodrigo y sus días compartiendo escenarios.

“Todo ridículo lo que dijo. Primero que no recuerdo que cuando hicimos esa obra de teatro ella cantara el tema de La Gata, siento que fue mucho antes. Una cosa de locos, todo mentira, la verdad que la recuerdo siempre que veo fotos, sino ni me acordaba que estaba”, sentenció.

Y completó: “Se comió el mambo de que yo no la aceptaba, no la quería o no la trataba, pero ella tenía su papel, que como digo, no recuerdo".

Por último, fue letal al hablar de Rodrigo y disparó: "Creo que lo mío tiene archivo, archivo de Rodrigo hablando de mi solito en varios programas, fotos. Pero yo quiero saber, si tiene fotos, nunca vi una foto de Rodrigo con ella”.