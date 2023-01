Embed

"Vinieron más personas, vecinos, del barrio, y le pegaron a Brisa, mi hermana. Yo los defendí y a mí me dieron dos puñaladas", siguió.

Camila explicó que fue a hacer la denuncia, pero no tuvo respuesta de parte de las autoridades: "Fui a la comisaría a hacer la denuncia porque tiraron piedras en mi casa. Todavía no hicieron nada. Y nos tuvimos que ir porque nos van a prender fuego todo".

Tras el violento hecho, a hermanastra de Thiago tuvo que ser atendida de urgencia. "Me clavaron dos puñaladas en la espalda, que casi llegan al pulmón. Me dieron remedios y estoy un poco mejor", añadió.

Al finalizar, Camila aclaró una información infundada que circuló sobre el ataque. "Hay noticias falsas que nosotros vivimos en un terreno tomado. Este terreno es de mi mamá. No es usurpado", cerró.

La angustia de Camila, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022: "No hablen de mí sin saber"

En diciembre, en LAM (América TV), Yanina Latorre entrevistó a Camila, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022.

La angelita le preguntó si estaba enojada con el programa y la joven explicó que su enojo estaba vinculado con un posteo que leyó en Twitter: "Publicaron una foto diciendo que yo tengo Only Fans. Y me puse mal".

"Eso lo puso una cuenta que no tiene nada que ver con nosotros", le aclaró Pepe Ochoa, el responsable detrás de las redes de LAM.

Camila reveló que enfrenta constantemente críticas en las redes y eso le hace mal. "Entro a las redes sociales y solo me encuentro con insultos. Me dicen un montón de cosas. Me dicen: 'gorda, sucia, andá a trabajar'", acotó.

Yanina le recomendó no darle demasiada importancia a los haters. "No tenés que leer los comentarios. Yo no leo las cosas negativas que me escriben", fue el consejo de la angelita.

"Yo laburo desde chica. ¡No hablen de mí sin saber! Son todos insultos. Acá no soy la famosa, acá el famoso es mi hermano", fue el pedido que hizo Camila frente a cámara.