Fuerte mensaje de Gastón Pauls sobre las adicciones junto a sus hijos

“Esto no estaba armado, organizado, ni pensado, pero recién Germán Barceló hablaba que la recuperación le permite ir a buscar a su hija al colegio. Muna y Nilo, que son mis hijos, estaban acá en el estudio son la razón de ser y de mantener la recuperación”, explicó el conductor con sus hijos al lado.

“Estoy absolutamente orgulloso de poder llevarla adelante y si vos estás ahí drogándote, te estás cag… la vida y creés que es el único camino que podes tomar, quiero decirte que hay mucho esperándote. Hay mucha vida”, remarcó Pauls.

Y además, el conductor le dedicó el programa a Marina Charpentier, madre de Chano, y amplió sobre las luchas de las madres de adictos: “A todas las madres que perdieron hijos. Algunos no están más, algunos se están muriendo quizás ahora, y muchos seguramente se están intentando recuperar y trabajando para eso. Para todos ustedes es este homenaje. Para todos los que están sufriendo y padeciendo esta enfermedad. Gracias, Mu y gracias, Ni”.

Gastón Pauls cuestionó la llegada del hombre a la Luna y se enojó por las repercusiones

Hace unos años, Gastón Pauls puso en duda la redondez del mundo y se declaró terraplanista. Además, dijo que la llegada del hombre a la luna no había sucedido, que era una chiste. Entonces, invitado al programa de Germán Paoloski, No es tan tarde, Telefe, volvió a surgir la polémica a reconfirmar sus dichos.

“Yo lo que dije es ‘qué lindo que es dudar en este mundo’”, aclaró cuando le preguntaron si el mundo era redondo. “Es algo que seguro, estoy convencido, el video de la llegada a la Luna es un chiste. ¡Es un Mehari! ¡Un Mehari! Les salió lo mejor que pudieron, pero lo ves hoy y decís ‘no llegó nadie a la Luna, no mientan más’. Era una pelea de la Guerra Fría y terminó ahí”, indicó.

“Llegaron en el 69 y en los últimos 20 años, con todos los avances que hubo ¿ninguno de los multi multi multimillonarios se hizo un viajecito a la luna?”, preguntó de forma retórica.

Paoloski dijo que Elon Musk es más ambicioso y tiene planeado ir a Marte. Pero, de nuevo Gastón se mostró descreído: “Cuando desde allá nos manden un láser y nos llegue…”.

Sobre el movimiento terraplanista que apoya, explicó: “Comencé a planteármelo hace cuatro años. Yo siempre puse como ejemplo a Galileo Galilei, alguien que se animaba a ir en contra de lo instalado. Un día dije ‘¿y si en realidad es al revés?’”, indicó.

Entonces, explicó su argumento: “Me fui hasta los griegos e investigué quiénes decían que todo giraba alrededor del Sol y los que decían que todo giraba alrededor de la tierra. Me parece super interesante el tema, más allá de cuál es la verdad. Todavía no lo sabemos. Yo no lo vi. Yo no salí de la tierra para ver si es redonda, no me encontré con una pared de hielo todavía. Lo que sí sé es que esto alimentó mis dudas. Y la duda para mí es absolutamente bienvenida en mi vida”.