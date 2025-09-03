Valentino López deslumbró a su novia con un inesperado gesto de amor por su cumpleaños

Por último, publicó una segunda foto en la que ambos están vestidos de negro besándose y Valentino le dedicó junto a cuatro emojis de corazón rojo: "Feliz cumple, mi amor".

El posteo no solo mostró el costado más sensible del hijo de Wanda, sino que también dejó en claro que, a pesar de su corta edad, vive el amor con intensidad y ternura. La relación entre ambos parece consolidarse con el tiempo, y sus seguidores celebran cada muestra pública de cariño.

valentino lopez y novia 2

valentino lopez y novia 3

Qué le prometió Wanda Nara a Maxi López para que diga sí a MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity llegará a la pantalla de Telefe en octubre, y aunque aún no se confirmó oficialmente el elenco, los rumores sobre quiénes serán parte del reality culinario ya comenzaron a circular con fuerza. Uno de los nombres que más llamó la atención es el de Maxi López, quien podría compartir programa con Wanda Nara, madre de sus tres hijos.

Desde el ciclo Bondi Live brindaron detalles sobre cómo se habría concretado esta posible participación. “Maxi López va a MasterChef, Wanda lo terminó de convencer y en estos días está Nicolás Payarola analizando el tema de los montos, los detalles de cómo va a ser”, reveló Santiago Riva Roy, periodista del canal de streaming, confirmando que las negociaciones están avanzadas.

La noticia sorprendió a muchos, ya que el exfutbolista reside actualmente en Europa, donde además se encuentra esperando el nacimiento de su segundo hijo junto a su pareja, Daniela Christiansson.

A pesar de la distancia, el llamado de la producción de Telefe y la insistencia de Wanda habrían sido determinantes para que López considerara sumarse al programa, que promete ser uno de los más vistos del año.

Según trascendió en los medios, dentro del canal hay gran entusiasmo por la posible incorporación del exdeportista. “En Telefe están muy emocionados, no querían que esto se supiera”, aseguraron desde la misma fuente, reflejando la expectativa que genera su presencia en el exitoso formato.