Guillermina Valdés contó la verdad sobre su separación de Marcelo Tinelli: "Hay un error..."

En tanto, al volver al piso fue Pampito quien deslizó que tras la separación del conductor y la modelo, hubo un importante conflicto por el departamento. "Ellos vivían en departamentos separados, él arriba y ella debajo en la misma torre. Cuando se separan, Marcelo quiso comprarle parte del departamento que ella ocupaba pero le ofreció una suma que no le pareció conveniente ya que con ese dinero no llegaba a comprar otro en la zona", detalló.

Al tiempo que Matías Vázquez confió que tras la rutpura, el conductor no la pasó nada bien anímicamente hablando, por lo que prefería no tener que cruzarse con su ex. "Cambió horarios de entrenamiento en el gimnasio y salía por otra puerta con tal de no verla", aseguró.

Así las cosas, tras las contundentes declaraciones de la modelo y empresario, habría quedado claro que no le debe nada a nadie.

Guillermina Valdés - con marcelo compramos un departamento entre los dos - captura Puro Show

El día que Guillermina Valdés confesó por primera vez su affaire con Santi Maratea

Cuando hacía un tiempo ya que se había instalado el fuerte rumor de que había habido una historia de amor entre Guillermina Valdés y Santi Maratea, algo que causó gran sorpresa en el mundo del espectáculo, en abril de este año la modelo lo confirmó.

Tras algunas declaraciones de un integrante de Luzu Tv, quien comentó en abril pasado que había visto a la modelo con el influencer en un restaurante, se reavivaron por entonces los comentarios sobre aquella historia. "El otro día fui a comer con Guillermina Valdés y Santi Maratea", se contó al aire.

En ese contexto, sorpresivamente la propia Guillermina Valdés salió a aclarar esos trascendidos y lejos de jugar al misterio confirmó qué pasó entre ellos y cuándo.

"Es una aclaración que siento necesaria, tuve algo con Santi, sí. A finales del 2022", indicó la modelo desde sus historias de Instagram agregando el emoji de un corazón.

guillermina valdes confirmo su romance con santi maratea.jpg

Y agregó sobre la buena onda que hoy mantienen en modo amistad tras aquel vínculo sentimental: "Luego fuimos y somos amigos y espero que lo sigamos siendo por mucho tiempo más porque lo quiero mucho", sumó.

En otro mensaje, Guillermina explicó a modo de reflexión sobre los vínculos: "Las relaciones se transforman y pueden mutar. Valoro mucho esas posibilidades que nos da la vida. Las celebro y las recomiendo".

guillermina valdes confirmo su romance con santi maratea 2.jpg

Así, Guillermina Valdés dio por terminado los rumores con Maratea y finalmente confirmó que existió algo entre ellos a fines de 2022 luego de su separación de Marcelo Tinelli.