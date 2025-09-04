El desahogo de Luciana Salazar ante el fallo a favor en el juicio a Redrado y la dura respuesta del economista

"La Cámara nos dio todo siempre y ahora nos dio el levantamiento de la suspensión, estoy muy feliz. Fueron muchos años de tortura", cerró Luciana Salazar entre lágrimas.

"Me contaba que este paso es bastante definitorio a la hora de que lo que ella estaba buscando que es justamente que Martín se haga cargo de aquello que firmó de mantener a la niña hasta los 18 años y pagar lo que debe. Él venía pagando pero dejó de hacerlo hace dos o tres años y eso es lo que pide Luciana", puso en contexto la periodista sobre el largo proceso judicial iniciado por la modelo contra el economista.

La respuesta de Martín Redrado a Luciana Salazar

Karina Iavícoli leyó después la respuesta que le dio Martín Redrado ante la información que se conoció del avance del juicio que le inició Luciana Salazar por Matilda.

"Se sorprende (Redrado). Me dice: ¿Qué cámara? ¿Qué fallo? Lo que dice Redrado es que Luciana Salazar apeló en la cámara civil para que pueda continuar este juicio de manutención", aseguró la panelista.

A lo que Rodrigo Lussich clarificó el panorama: "Lo que se levantó es la suspensión del juicio, que sigue adelante".