El desahogo de Luciana Salazar ante el fallo a favor en el juicio a Redrado y la dura respuesta del economista

Luciana Salazar habló en Intrusos a instantes de enterarse un importante noticia en el proceso judicial que inició a su ex Martín Redrado por la pequeña Matilda, y se conoció el descargo del economista.

4 sept 2025, 13:45
Luciana Salazar recibió en las últimas horas una noticia importante por parte de la Justicia en el juicio que lleva adelante contra su ex pareja Martín Redrado por su hija Matilda.

Paula Varela mostró al aire en el programa Intrusos (América Tv) un audio de la modelo visiblemente conmovida con las primeras sensaciones que siente luego de que la Justicia diera un avance clave dándole lugar a que continúe el proceso que estaba frenado.

"No sabés lo que estoy llorando de alegría, no lo puedo creer, porque yo tenía suspendida esta causa por la penal, que próximamente está por tener sentencia", indicó con profunda emoción la modelo.

Y explicó al respecto: "El Juzgado Civil levantó la suspensión y priorizó los derechos de Matilda. Así que avanza la causa y ahora tiene que homologar. No sabes lo feliz que estoy".

"La Cámara nos dio todo siempre y ahora nos dio el levantamiento de la suspensión, estoy muy feliz. Fueron muchos años de tortura", cerró Luciana Salazar entre lágrimas.

"Me contaba que este paso es bastante definitorio a la hora de que lo que ella estaba buscando que es justamente que Martín se haga cargo de aquello que firmó de mantener a la niña hasta los 18 años y pagar lo que debe. Él venía pagando pero dejó de hacerlo hace dos o tres años y eso es lo que pide Luciana", puso en contexto la periodista sobre el largo proceso judicial iniciado por la modelo contra el economista.

La respuesta de Martín Redrado a Luciana Salazar

Karina Iavícoli leyó después la respuesta que le dio Martín Redrado ante la información que se conoció del avance del juicio que le inició Luciana Salazar por Matilda.

"Se sorprende (Redrado). Me dice: ¿Qué cámara? ¿Qué fallo? Lo que dice Redrado es que Luciana Salazar apeló en la cámara civil para que pueda continuar este juicio de manutención", aseguró la panelista.

A lo que Rodrigo Lussich clarificó el panorama: "Lo que se levantó es la suspensión del juicio, que sigue adelante".

