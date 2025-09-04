La foto de Mariana Nannis que revela su verdadero presente: del glamour y lujos a trabajar en una parrilla

"Tiene un problema ella en no demostrar que por ahí su personaje de millonaria inventada se cayó. No es ningún problema trabajar en una parrilla. Ella tiene la oportunidad de mostrar que está distinta y no evolucionó, sigue parada en ese lugar que a mí me da patético", indicó la panelista.

"Ella siempre quiso demostrar. ¿En serio tenemos las fotos?", consultó Nazarena Vélez quien está al frente del ciclo que conduce Ángel de Brito durante sus vacaciones.

A lo que Pepe Ochoa amplió: "El tema es así: gente que vive en Marbella, que sabe donde ella trabaja, un día saliendo de este bar una persona la encara a pedirle una foto porque la reconocieron y Mariana dijo que bajo ningún punto de vista".

mariana nannis marbella 2

Y sumó que ante la negativa de la mediática, decidieron retratarla igual de espaldas, caminando por las calles de la ciudad española. "Está chequeado que está trabajando ahí", añadió Ochoa.

Por su parte, Yanina Latorre comentó: "No es barato vivir, el departamento le costó 150 mil dólares. Acá le quedó su departamento en el Faena que lo echó al hijo, el departamento tiene deudas, en Miami hay deudas".

mariana nannis en marbella

La furia de Yanina Latorre con Mariana Nannis y Charlotte Caniggia

Tras las picantes declaraciones de Charlotte Caniggia hablando de la rivalidad entre Yanina Latorre y su madre, Mariana Nannis, la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) les respondió a las dos sin filtros, en una rivalidad que viene hace tiempo.

Pese a las declaraciones contra ella, la conductora remarcó qie le cae muy bien Charlotte pero disparó después picantísima contra su madre. "Tu vieja es una hueca", aseguró. Y se diferenció de Nannis: "Nunca pedí ni negocié una tapa, no lo hago hoy".

En ese sentido, Yanina Latorre siguió con su picante respuesta a Mariana Nannis al responderle a Charlotte: "Lo único que tiene para mostrar tu mamá son fotos de ropa vieja y cosas caras que le quedaron. Yo soy mucho más que una cuenta de banco o una cartera de marca".

"Tu mamá es camarera en Marbella, que no está mal. Lo niega, se esconde y está ofendida conmigo por eso. Cuando Diego y Claudio jugaban, Mariana se bañaba en agua mineral y se reía de los pobres. Si Caniggia jugaba en Boca, ella festejaba los goles de River. Era una gran provocadora", continuó filosísima.

Y cerró diferenciando el recorrido en los medios que tuvieron a lo largo de su vida: "¿Qué envidio de tu mamá? ¿Que se casó con un tipo que tenía plata? Me encanta mi vida, mi trayectoria y no necesito una tapa de revista para ser alguien. Mariana nos dejó a las mujeres de los futbolistas como si fuéramos estúpidas y huecas a las que solo les importa la plata".