Fuerte repudio contra los camarógrafos de Gran Hermano por hacer zoom en una zona íntima de Rosina

Embed

El video de esa escena no tardó en hacerse viral en las redes, donde cuestionaron al responsable de hacer esa toma. "La cámara que mira Del Morbo", "El año pasado era peor, las tomas que les hacían a las chicas", "Me perturba saber que tienen cámaras en el baño, en la ducha, en las piezas", "Re turbio todo", "Qué horror", "Alta incomodidad me generó", "Asco dan", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

Esta no es la primera vez que enfocan a un participante en una situación comprometedora. Lo cierto es que, en los últimos años, tomaron la decisión de poner un especial cuidado en resguardar la intimidad de los participantes y poner el foco solo en situaciones que atañan al juego.

La increíble reacción de Furia ante la polémica salida de Agostina de Gran Hermano

En la madrugada del lunes, tras quebrar en llanto en la gala del domingo que determinó la eliminación de Lisandro Navarro, Licha, de Gran Hermano, Telefe, Agostina Spinelli decidió abandonar voluntariamente la casa.

La participante se fue del programa después de mostrarse muy angustiada en el confesionario apenas se conoció la eliminación de Licha, información que fue confirmada por Santiago del Moro en radio.

Lo cierto es que desde su cuenta en la red social X, El Laucha, contó cuál fue la inmediata reacción de Juliana Furia Scaglione ante la sorpresiva salida de Agostina de la casa.

Embed

La tatuada prendió una vela instantes después de que la ex policía se retiró de la casa por decisión propia. La relación entre Furia y Agostina pasaba por su momento de mayor crispación y se hacía casi insostenible.

"Santiago, yo decido abandonar la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte”, estalló Agostina durante la gala apenas el conductor anunciaba que Licha debía abandonar el reality.

“A ver, pará, pará un minuto. Agostina, este es el momento de Lisandro, pero si te querés ir, las puertas están abiertas para vos y para los que se quieran ir. Siempre estuvieron abiertas, chicos. Si querés irte, agarrá tu valija y dejá la casa”, le advertía al aire el conductor.

Instantes después, tras mostrarse muy angustiada, Agostina ratificaba su decisión de irse de la casa.