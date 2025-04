Fuerte video: Morena Rial y la tensa nota con LAM con insultos y amenaza de gas pimienta

El periodista Rodrigo Bar se acercó en plena calle a charlar con la hija de Jorge Rial, quien se mostró incómoda y evitó en todo momento responder las consultas.

"Yo soy re buena onda, no me molestes, no tengo ganas de hablar con vos, te pido que no me jodas", le repetía Morena al cronista mientras continuaba con su paso.

"Flaco, dejá de romper.. los hue.. sos re cargoso. ¿No entendes flaco? No quiero hablar con vos", agregó visiblemente molesta.

El cronista siguió adelante con su labor y haciéndole preguntas a Morena Rial, quien en un momento le pidió el gas paralizante a una de las personas que la acompañaba.

"Hasta nos amenazó con tirarnos gas pimienta con sus amigas", indicó el cronista sobre el tenso intento de entrevista con la joven, quien se retiró en un taxi.

Luego, desde sus historias de Instagram, Morena Rial se defendió de lo ocurrido y alertó: “Lamentablemente hoy sufrí agresiones en un contexto de violencia de género por parte de un panelista de LAM. Ya está informado Alejandro Cipolla quien va a informar las medidas a tomar”.

morena rial escandalo en nota con lam.jpg

Así fue la impactante visita de Morena Rial al santuario de San La Muerte: "El que me cuida"

Morena Rial estuvo visitando el santuario de San La Muerte, expresó su gratitud e hizo un contundente pedido. Este domingo, la polémica mediática volvió a manifestar su devoción con una llamativa frase.

“Te amo”, escribió junto a una foto del santuario donde se ven figuras de San La Muerte, rosarios, calacas y billetes, entre otras cosas. Y añadió: “El que me cuida”.

Fue así que la hija de Jorge Rial dejó ver que en el complicado momento personal que atraviesa pide por su bienestar.

Cabe destacar que la semana pasada, Morena estuvo en centro de la polémica luego de que salieran audios y chats que la comprometen en medio de la investigación por robo a casas.

En medio de rumores y especulaciones, el abogado Alejandro Cipolla indicó que la Justicia le concedió el habeas corpus a su amiga y comentó: “Es falso que podrían detenerla”.