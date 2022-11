Fuertes declaraciones de Gonzalo Valenzuela : "Fui más abusado que todas las mujeres que conozco"

"A mí me pasan constantemente. Me llegan fotos de minas en pelotas, y me preguntó ‘¿por qué?. Si yo denunciara eso sería terrible, pero pasa por la condición de ser expuesto por ser actor y esa fantasía", añadió.

gonzalo valenzuela sexo.jpg

Luego, continuó, “a mí me pasa algo muy particular que es la estupidez del "Manguera”", haciendo referencia al apodo con el que se lo conoció en Argentina, haciendo referencia a sus partes íntimas.

“Si estamos en contra del falocentrismo y de todo lo que hablamos, eso fue hace veinte años atrás y hasta el día de hoy, es vulgar y a mí me molesta profundamente”, reconoció. “Entro a un lugar y dicen: ‘Ahí viene el Manguera...’ ¿Por qué tengo que pensar en el tamaño? Es una ordinariez”, completó.

Juana Viale contó el emprendimiento de su hijo Alí de 10 años

Juana Viale contó con mucha ternura que su hijo Alí de 10 años comenzó un emprendimiento en la puerta de su casa. El menor de sus hijos, que tiene junto al actor chileno Gonzalo Valenzuela, hace y vende limonada.

La conductora del histórico programa que comenzó su abuela hace más de 4 décadas, Almorzando con Mirtha Legrand, sorprendió al revelar que el niño inauguró su propio negocio para tener dinero.

“Mi hijo más chico, es un amor, y está vendiendo limonada en la puerta de casa”, dijo en el ciclo que se emite los domingos por El Trece.

“La vende a 30 pe’. Es un genio. No le alcanza ni para un chupetín”, ironizó y continuó: “Me dice ‘los limones son del árbol, mamá, no nos cuestan’”.

“Es una mini pyme. Nos van a cobrar impuestos, así que vamos a seguir de entrecasa”, anunció en forma de chiste.