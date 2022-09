Fuertes declaraciones de Wanda Nara sobre su separación de Mauro Icardi

image.png

Wanda mencionó que no quería dar detalles, pero confirmó la ruptura. "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido pueden entender no solo por mí, sino también por nuestros hijos", finalizó.

La palabra de Wanda Nara en LAM

Este lunes en LAM (América TV), Yanina Latorre reveló que habló con Wanda Nara. La botinera se sinceró sobre su relación con el padre de sus hijas, Mauro Icardi.

"Yanina, yo estoy muy mal, de verdad. No es ninguna joda. Me separé. No jodería nunca con algo así", fueron las palabras de la "investigadora" de ¿Quién es la máscara?, en diálogo con la angelita.

La panelista indicó que la botinera no quiso darle muchos más detalles. "Realmente no tengo mucho más para contar. Solo te puedo decir que estoy separad y mis hijos están ahora con él, en Estambul. Lo que quiero aclararte es que no es como dijiste la semana pasada: yo no le manejo la cuenta de Instagram a Mauro", le dijo Wanda.

Por último, Yanina precisó que la blonda se quedará unas semanas más en Buenos Aires. "Ella por ahora no se va, se queda acá. Tiene que grabar un nuevo programa con Telefe y luego viaja", finalizó.