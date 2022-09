Lola Latorre angustiada y muy preocupada por la salud de su mamá, Yanina Latorre

En este contexto, su familia también está muy preocupada y su hija Lola Latorre contó que esto la tiene muy mal. "Estoy muy angustiada, pero tenemos mucha fe de que va a salir todo bien y se va a recuperar", afirmó la modelo en respuesta a un usuario en Instagram.

"La estamos bancando mucho", dijo la joven respecto a la actitud que tomaron en su casa de apoyo total a su mamá que tiene problemas auditivos por este quiste, que pensó que se estaba quedando sorda y deberá operarse.

La angelita, Yanina Latorre, publicó un video en su Instagram, donde contó qué le dijeron sus médicos

Hace unas semanas, Yanina Latorre comenzó con un fuerte malestar en el oído. Al principio, la panelista de LAM (América TV) pensó que el dolor tenía que ver con una infección producto de una gripe común. Sin embargo, fue a una consulta con un especialista y le detectaron una complicación mayor.

"Fui a los médicos. Tengo un colesteatoma o algo así. No es sencillo. Me tengo que operar. No tiene nada que ver lo que tengo con la gripe y la miringitis bullosa", comentó la angelita en una historia que subió a su Instagram.

Yanina precisó que sigue con algo de malestar. "Me tengo que acostumbrar a convivir con la sordera y el zumbido... me están enloqueciendo, la verdad. Ayer me angustié tanto que no le pregunté al médico si esto que siento se me va a ir con la operación", añadió.

La panelista expresó que, pese al susto que le generó la situación, está tratando de sentirse más tranquila y confiar en sus médicos. "Parece que gracias a que me agarré esa gripe fuerte, se me inflamó el tímpano y pudieron detectarlo. Me tengo que hacer unos estudios y después, me van a operar", sostuvo.

Por último, Yanina destacó que decidió tomarse todo de otra manera. "Ten fe de que voy a estar bien. Pero a partir de ahora, me voy a tomar la vida de otra manera. Voy a estar más con mi familia, con mis amigos, voy a viajar más... soy naturalmente luchadora pero ahora lo voy a ser mucho más", sentenció.