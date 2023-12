Fuertes revelaciones de Marcela Tauro al recordar su experiencia laboral con Jorge Rial y Lucho Avilés

En ese momento, Daniel Ambrosino intervino opinando que "Si un conductor no quiere que dos panelistas no se peleen, no se pelean". Y agregó: "Acá es muy difícil controlar, pero cuántas veces ha pasado en otras gestiones... con la de Jorge (Rial), no nos peleábamos entre nosotros", lo que generó la reacción de Marcela Tauro quien confesó picante: "¡No! Nos peleábamos con él".

"Es otra época... Acá todos tenemos mucha personalidad y nos imponemos. Antes no", agregó la periodista. "Pero si lo mandaste a cagar a Ventura", le recordó entonces Daniel Ambrosino, ante lo cual la intrusa no dudó en lanzar: "Porque soy loca. Siempre me destaqué por eso desde que empecé".

Fue allí cuando Marcela Tauro recordó sus comienzos con Lucho Avilés en Indiscreciones en los años '90, donde casi nadie se atrevía a contradecirlo. "Con Lucho, me sacaba del aire para castigarme, porque le contestaba", reveló la periodista para remarcar el trato vertical que existía entre conductores y panelistas.

"Ahora me parece que pasa mucho más naturalmente... Y muchas lo hacen para tener cámara y portales", concluyó contundente la icónica periodista de espectáculos.

Marcela Tauro confesó que está rehaciendo su vida sentimental y reveló con quién se habla

Marcela Tauro contó en agosto pasado que se separó de Martín Bisio tras siete años de relación y pasadas algunas semanas sorprendió al contar que se encuentra en una nueva etapa de su vida y ya tiene pretendientes... Y conocidos.

En el ciclo radial que conduce Guido Kaczka, No está todo dicho, la periodista estaba dando un tip de cómo atraer la energía de otra persona con miel en el cuerpo y ahí el conductor la sorprendió al preguntarle por la actualidad de su vida sentimental.

“¿Estás saliendo con alguien? Nos va a decir la primicia”, le dijo Guido a la periodista mientras transmitía ese momento en vivo desde su cuenta de Instagram.

Y Marcela Tauro le confesó: "No, estoy soltera. Es una etapa para estar sola con el dinero”. Y el conductor quiso saber: “Okey... ¿Te estás hablando con alguien o no?”.

Y la panelista comentó: “Con el dinero me hablo (Se ríe)". Y luego admitió: "Sí, hablar me hablo con medio país. Con alguien que vos conoces mucho”. “¿Te estás hablando con alguien que conozco mucho?”, le repreguntó Kaczka. Y Marcela Tauro confesó que "es conductor, no actor. Y hay un político también”, lo que causó la sorpresa de todos los integrantes del programa.

La periodista reconoció así que ya dejó atrás los años de novia junto a Martín y de a poco comienza a rehacer su vida sentimental.