Fulminante sentencia de Marcela Tauro sobre Wanda Nara y su denuncia a Mauro Icardi: "Miente"

Y afirmó: "Yo les creo siempre y la palabra y voz que tengan mis hijos, tiene mucha importancia".

Al volver al estudio, Marcela Tauro dio una dura opinión sobre Wanda Nara y la denuncia al futbolista: "Siento que nos miente todo el tiempo, tengo esa sensación", cuestionó.

"Se va de viaje, yo entiendo, va a retrucar para darle de comer a sus niños. ¿Y esos niños con quién están? Somos todas madres que laburamos y tenemos 40 laburos y mantener a nuestros hijos también o ayudar a mantenerlos y estamos con los niños", fundamentó la periodista.

Y aseguró: "Mienten tanto que eso me indignó". Luego, Marcela Tauro añadió con firmeza: "Te digo con una mano en el corazón: ¿Qué Icardi de golpe fue violento? Esos chicos se criaron la mayoría de los años con Icardi, era un padre ejemplar hasta hace cinco meses. Ahora de golpe es un señor violento".

"Ella no se corrió de él por esto eh, ella miró para otro lado", finalizó picante quien el próximo domingo 13 de abril a las 18 horas estará al frente de una nueva temporada de Infama.

marcela tauro intrusos.jpg

Georgina Barbarossa habló del enojo de Wanda Nara con su programa y reveló si banca a Mauro Icardi

En Intrusos, América Tv, contaron el detalle de la explosiva interna y versión de un fuerte enojo de Wanda Nara con Georgina Barbarossa y su programa por cómo la tratan a diario en el ciclo mañanero de Telefe.

En diálogo con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Georgina aclaró: "Yo todo bien, me enteré por ustedes que estaba enojada conmigo. A mí lo que haga Wanda e Icardi realmente me da igual".

"Siente que no la defienden en tu programa...", le marcó Lussich sobre el enojo que mantendría Wanda con la conductora y su panel.

A lo que Barbarossa expresó: "Al contrario, Nancy (Pazos) sale a defenderla con los botines de punta. Yo siento que no tengo que defender, que tanto Icardi como Wanda son dos personas grandes".

Y dejó en claro: "A mí lo único que me preocupa de ese matrimonio son los chicos, me pongo en el papel de madre y abuela. Después lo que hagan ellos me da igual y me encanta porque nos da rating a todos".

Sobre la negativa de Wanda de hablar con Barbarossa para su programa, la conductora comentó: "Debe estar harta de que todo el mundo le haga preguntas pero ella hace pública su vida. Me gustaría hablar con ella, obvio, es una figura del canal".