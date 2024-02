Furia analizó su feroz pelea con Agos en Gran Hermano y fue determinante: "Nunca nadie me odió tanto"

"El odio que tenía en la cara esa mina cuando me gritó ayer es único, nunca nadie me odió tanto. Y siento que es envidia mezclado con odio y bronca. Es una violenta, si ustedes pensaron que yo era violenta, no amigo... Agarrate", siguió.

"¿Sentís que hubo como una deslealtad desde que empezó el juego hacía vos?", quiso saber Bautista, que estaba con ella en el jardín. "No, siento que lo que hace ella es jugar para el afuera y mostrar que está conmigo solamente para agarrarse de mi 'fama', y ahora que Lisandro está bien visto afuera, porque cuando una persona pasa muchas placas, lo hacés más fuerte... Y nada, ahora ella se le pegó como garrapata. Listo, está buenísimo. Es el juego de ella, tanto que hablaba de Florencia, que se les pegaba como garrapatas a todos, terminó siendo ella", le respondió su compañera.

Furia cree que Agostina no puede jugar sola. "No se considera una persona que tenga poder interior, necesita estar al lado de alguien y yo no necesito nada de nadie, puedo estar acá sola mirando el techo y no me va a afectar. Eso es algo que le va a jugar en contra", sentenció.

Gritos, insultos y amenazas en Gran Hermano: así fue la tremenda pelea entre Furia y Agostina

La pelea entre Agostina y Furia estalló luego de la sanción de Gran Hermano a Zoe, Rosina y Lucía. Lo que pareció empezar como un intercambio irónico, terminó en una pelea a los gritos y una visita al confesionario por parte de Agostina.

Los malos modos de Furia hicieron que Agostina diera por terminada la alianza. Todo comenzó tras un intercambio de comentarios en el que Agostina le sugirió a Furia que “se porte bien”. “Si a vos no te vienen a gritar no es mi culpa, amiga”, le indicó Juliana, en referencia a los muchos comentarios que recibe del exterior de la casa.

A Agostina, esas palabras le cayeron muy mal, pero además Furia arrojó con todo: “Pará Agostina, una vez que te vienen a gritar te hacés la famosa. (…) Y dejá de darme órdenes, soberana”, le dijo, yéndose al dormitorio, donde tuvieron una fuerte discusión.

“Te dije nada más que no me contestes mal”, le gritó Agostina desde el living a la doble de riesgo, que instantes más tarde volvió a la carga. “Te digo algo: no juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo tranquila”, arrojó Scaglione.

Furia y Agostina se dijeron de todo en Gran Hermano

“No te hubiera salvado, sos una desagradecida”, le reprochó Agostina. “Por algo estás sola, y ahora me doy cuenta. Sos mala persona”, le respondió Furia, y ahí ambas quedaron cara a cara, con la policía exhibiendo sus temores a que su amiga la hubiera “nominado” la semana pasada, cosa que no pasó.

“No te confundas conmigo, ¿eh? Yo no soy uno de estos. No me tengas miedo, pero teneme respeto. ¿Te pensás que porque gritás tengo que cerrar el o…? Te hice un chiste, si tenés la tanga cruzada es problema tuyo”, le gritó Agostina, a punto de irse a las manos con Furia.

“Gracias por dejarme sola. Ahora veo cómo sos. Ni un mate compartís conmigo porque supuestamente soy famosa afuera”, tiró Furia mientras Agostina dejaba el dormitorio.

“Es una mina súper desagradecida, la defendí siempre. No quiero seguir aguantando sus malos tratos, es mala persona. Siento que no está bien de la cabeza. Me cansé de tratar de entender, me falló", le dijo Agos luego a Gran Hermano en el confesionario.