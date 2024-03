Furia aún no salió de Gran Hermano, y ya tiene trabajo asegurado con reconocidas marcas

furia en la cama.jpg

Es así que gracias a sus movimientos en la casa más famosa de la televisión y tras mostrarse en varias oportunidades poniendo a funcionar el lavarropas, Furia ya consiguió trabajo con dos conocidas marcas: una de jabón líquido y otra de suavizante, que lanzaron una promoción conjunta en honor a la hermanita bajo el hashtag #furiosa.

“Si sos #furiosa participá y disfrutá la dupla ideal para el lavado como los chicos de Gran Hermano” y “Lo pidieron, lo tienen ¡promo furiosa! Comentá por qué somos la dupla ideal para que los hermanitos tengan su ropa limpia y perfumada. La respuesta más creativa gana un año de lavado gratis” fueron los mensajes en la red social X -ex Twitter- de ambas marcas.

Así, una vez que Furia salga de la casa de Gran Hermano, posiblemente las firmas se contacten con ella para, al menos, ofrecerle un canje de ambos productos, tras haberlos promocionado desinteresadamente.

furia2.jpg

La tremenda amenaza de Furia en Gran Hermano: "Si entra Sabrina yo..."

Desde que comenzó Gran Hermano, Furia tuvo muchos enfrentamientos y rivales. Sin embargo, nada se compara con la rivalidad mantuvo con Sabrina Cortez, que justamente el próximo lunes vuelve al juego.

En un medio de un dinámica con sus compañeros, Juliana Scaglione realizó una dura amenaza: "Si entra Sabrina, abandono la casa. La abandono. Me importa un caraj... el premio".

sabrina furia.jpg

La jugadora argumentó que no tiene afinidad con la rubia. "No la aguanto, boludo. Imaginate, dos personas que no me aguanto en esta casa, ya está, es suficiente", explicó.

Por el momento, la tensión está puesta en la placa de nominados. En una instancia caliente del reality, Lisandro, Virginia, Agostina, Furia, Isabel o Joel, uno de ellos, deberá abandonar la casa de Gran Hermano.