Furia dio detalles de su relación con el futbolista Nicolás Rodríguez: "No seré botinera porque soy..."

Y en diálogo con PrimiciasYa, la ex GH habló por primera vez del romance con Rodríguez y dio algunos detalles. "Nos llevamos muy bien, nos reímos muchísimo y los dos compartimos el deporte dado que yo soy atleta y lo apoyo mucho en su profesión", comenzó diciendo Furia.

Al ser consultada si se convertirá en "Botinera", aclaró de manera tajante: "No seré botinera porque él tiene una profesión y yo otra. Yo trabajo muchísimo. Soy estrella de reality show internacional al dia de hoy y apuesto a mis logros profesionales".

Por otro lado, cuando se le consultó si la vuer a ver a Sex, la exitosa obra de José María Muscari, confesó: "Fue muchas veces ya, como tres veces y me espera cuando termina la última funcion, y ya conoce a todos mis compañeros incluso a Muscari".

¿Es celoso al verte en un espectáculo tan jugado como lo es Sex? "No. Es muy amoroso conmigo y entiende que es mi trabajo. No es celoso", cerró Furia.

furia nuevo novio

Cuál fue la última participación de Furia en un reality show

En 2023, Juliana “Furia” Scaglione se hizo famosa por su participación enGran Hermano (Telefe) debido a su manera de enfrentarse con sus compañeros. Lo que la hizo conocida la terminó dejando con un sabor agridulce, ya que el público decidió sacarla pocas semanas antes de la final.

Y a finales de diciembre del 2025, se empezó a transmitir la participación de Furia en el programaEl internado (Mega), un ciclo muy similar a Gran Hermano, que se grabó en Perú, pero que se transmite en Chile.

El ciclo fue grabado por lo que no es en vivo 100% como el reality argentino. Furia hizo gala de lo que más sabe hacer en un programa de televisión ni bien tuvo oportunidad y se peleó a los gritos con una compañera.

La destinataria de la bronca de Scaglione fue Laura Bozzo, la conductora peruana que se hizo muy popular en la TV de México a partir de haber encabezado varios ciclos jurídicos.